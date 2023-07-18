حزب فرنسي يدعو بلاده إلى المساهمة في "تسوية قضية الصحراء” ويرحب باعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء

كتب زعيم حزب الجمهوريين في تغريدة على “تويتر”: ”أرحب باعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء. سيادة المغرب لا جدال فيها”

بعد اعتراف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رسالة إلى العاهل الغربي محمد السادس بمغربية الصحراء، دعا رئيس حزب الجمهوريين، إريك سيوتي، فرنسا، إلى المساهمة في “تسوية هذه القضية الاستراتيجية”.وكتب زعيم حزب الجمهوريين في تغريدة على “تويتر”: ”أرحب باعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء. سيادة المغرب لا جدال فيها”

وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي، أمس الإثنين، أن العاهل المغربي محمد السادس توصل برسالة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبلغه من خلالها بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه. وأكد نتنياهو أن موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة" وشدد على أنه سيتم "إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية".

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة”. وشدد، أيضا، على أنه سيتم “إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية” بهذا القرار.

وفي رسالته إلى الملك، أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن إسرائيل تدرس، إيجابيا، “فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة”، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة هذا.