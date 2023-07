بعدا اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء، هل تحول الرباط مكتب الاتصال لدى إسرائيل إلى سفارة"

بعد اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء، تحدثت تقارير عن أن المغرب"بصدد" تحويل مكتب الاتصال المغربي لدى غسرائيل إلى سفارة، حيث نقلت وكالة "إيفي" نقلا عن مسؤول حكومي مغربي "كبير"، أن الرباط "بصدد" رفع مكتب الاتصال لدى إسرائيل إلى سفارة، وشدد المسؤول الحكومي على أن "تغيير موقف إسرائيل جاء في إطار ديناميكية دعم المغرب في قضية الصحراء الغربية" موضحا أن "توثيق العلاقات مع إسرائيل لا يعني التوقف عن دعم الشعب الفلسطيني" وقال المسؤول المغربي إن "القضية الفلسطينية تعامل كقضية وطنية"، مؤكدا أن "التزام المغرب تجاه فلسطين صادق".

وبحسب المسؤول المغربي الذي لم تذكر الوكالة اسمه، فإن الخطوة التي اتخذتها إسرائيل الآن، وإعلانها أنها تدرس فتح قنصلية في الداخلة، "هو موقف متقدم ولا لبس فيه"، مضيفا أن هذه الخطوة مرتبطة بديناميكية ثنائية "موحدة".

وتابع أن "قضية نشر الاعتراف بمغربية الصحراء، نوقشت مسبقًا مع إسرائيل، وتم الاتفاق على أن يكون بموجبه متلقي الخطاب مسؤولاً عن نشره"

وكان بيان صادر عن ديوان الملكي المغربي، قد أعلن، أمس الإثنين، أن العاهل المغربي محمد السادس توصل برسالة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبلغه من خلالها بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه. وأكد نتنياهو أن موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة" وشدد على أنه سيتم "إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية".