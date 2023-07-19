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مصرع 34 شخصا في حادث سير مأساوي بالجزائر

i24NEWS

دقيقة 1
علم الجزائر
(AP Photo/Anis Belghoul)علم الجزائر

وخلف الحادث حصيلة كبيرة من الضحايا وصلت لحد الآن إلى 34 قتيلا تحولوا إلى جثث متفحمة، و12 مصابا تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى.

تسبب حادث اصطدام بين حافلة وسيارة في ولاية تمنراست بالجزائر، اليوم الأربعاء، في مقتل 34 شخصا و اصابة 12 آخرين في حصيلة أولية نشرتها مصالح الحماية المدنية.

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وقع هذا الحادث المأساوي المتبوع بحريق،  إثر اصطدام بين سيارة أجرة وحافلة لنقل المسافرين، صباح اليوم عند الساعة الرابعة صباحا، على مستوى الطريق الوطني رقم 1 بمنطقة أوتول بلدية تمنراست، بحسب بيان للحماية المدنية.وخلف الحادث حصيلة كبيرة من الضحايا وصلت لحد الآن إلى 34 قتيلا تحولوا إلى جثث متفحمة، و12 مصابا تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى.ويُعتبر هذا الحادث حادث سير مأساوي ويشكل فاجعة كبيرة للمنطقة.

https://twitter.com/i/web/status/1681569408857022464

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