البوليساريو تحذر من تأثيرات إعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء وتدعو إلى "تصعيد القتال"

غالي"لا قيمة قانونية ولا سياسية له، ولن يزيد الشعب الصحراوي إلا إصرارا على مواصلة كفاحه الوطني في مختلف الجبهات" ودعا إلى “تصعيد القتال”

حذر رئيس جبهة البولياسريو إبراهيم غالي في بيان، من تأثيرات اعتراف إسرائيل سيادة المغرب على الصحراء، واعتبر القرار "لا قيمة قانونية ولا سياسية له، ولن يزيد الشعب الصحراوي إلا إصرارا على مواصلة كفاحه الوطني في مختلف الجبهات" ودعا إلى “تصعيد القتال”.

وأشار البيان إلى أن التحالف الإسرائيلي المغربي "يسعي لاستغلال الحرب في الصحراء لتطبيق أجندات تخريبية مشتركة، أمنية وعسكرية، تهدف الى زعزعة أمن واستقرار منطقة شمال افريقيا والساحل عموما" وحملت البوليساريو"المجتمع الدولي مسؤولية التداعيات الخطيرة المترتبة عن التحالف الإسرائيلي المغربي".

واعتبرت الجبهة “أن الاعتراف الإسرائيلي بالسيادة المغربية على الصحراء يدخل في إطار المقايضة مُحيلة على المرسوم الرئاسي الأمريكي الذي اعترف بمغربية الأقاليم الصحراوية أواخر عام 2020،

وكان بيان صادر عن ديوان الملكي المغربي، الإثنين المنصرم، قد أفاد أن العاهل المغربي محمد السادس توصل برسالة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبلغه من خلالها بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه. وأكد نتنياهو أن موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة" وشدد على أنه سيتم "إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية".

وفي رسالته أفاد نتنياهو أن "إسرائيل تدرس، إيجابيا، فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة هذا".

وفي السياق عين رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي، اليوم الإثنين، قائد لواء حيفا في الجبهة الداخلية العميد شارون ايتاح الملحق العسكري الإسرائيلي الأول في المغرب ، وايتاح (41 عاما) يعيش في سديروت حنوب إسرائيل وهو أب لأربعة ومن أصول مغربية، والدة من مواليد المغرب ووالدته ولدت في البلاد لكنها من أصول مغربية، يتحدث اللغة المغربية وزار المغرب العام الماضي.