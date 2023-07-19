الخارجية الأميركية: اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء "ثابت دون تغيير رغم تغير الإدارة من ترامب إلى بايدن"

السياسة الأمريكية التي تم الإعلان عنها في ديسمبر2020 لم تتغير" وأكد على “دعم واشنطن للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميس

رداً على سؤال حول موقف الولايات المتحدة بعد اعتراف إسرائيل بالسيادة المغربية على الصحراء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الأربعاء، إن بلاده اتخذت بالفعل خطوة الاعتراف بمغربية الصحراء وأن هذا الموقف لم يتغير رغم تغير الإدارة من ترامب إلى بايدن.

وأشار ميلر إلى أن "السياسة الأمريكية التي تم الإعلان عنها في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2020 لم تتغير" وأكد على “دعم واشنطن للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا، للوصول إلى حل سياسي مستدام في الصحراء”.

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كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أنهى فترة رئاسته في ديسمبر/كانون الأول من عام 2020 بإصدار مرسوم يعترف بمغربية الصحراء عقب اتفاق ثلاثي بين واشنطن والرباط وإسرائيل يقضي باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين االمغرب وإسرائيل.

تأتي التصريحات الأمريكية عقب إعلان الديوان الملكي المغربي، الاثنين المنصرم، عن تلقي العاهل المغربي محمد السادس لرسالة من لائيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يعلن فيها اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء.، واشار البيان إلى أن "موقف إسرائيل سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة، علاوة إلى إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية بهذا القرار".

وكان بيان صادر عن ديوان الملكي المغربي، أمس الإثنين، أن العاهل المغربي محمد السادس توصل برسالة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبلغه من خلالها بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه. وأكد نتنياهو أن موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة" وشدد على أنه سيتم "إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية".

وفي أول رد لجبهة البولياسريو على اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء/ قال إبراهيم غالي في بيان، من تأثيرات اعتراف إسرائيل سيادة المغرب على الصحراء، واعتبر القرار "لا قيمة قانونية ولا سياسية له، ولن يزيد الشعب الصحراوي إلا إصرارا على مواصلة كفاحه الوطني في مختلف الجبهات" ودعا إلى “تصعيد القتال”.