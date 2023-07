الخارجية الأميركية: اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء "ثابت دون تغيير رغم تغير الإدارة من ترامب إلى بايدن"

رداً على سؤال حول موقف الولايات المتحدة بعد اعتراف إسرائيل بالسيادة المغربية على الصحراء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الأربعاء، إن بلاده اتخذت بالفعل خطوة الاعتراف بمغربية الصحراء وأن هذا الموقف لم يتغير رغم تغير الإدارة من ترامب إلى بايدن.

وأشار ميلر إلى أن "السياسة الأمريكية التي تم الإعلان عنها في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2020 لم تتغير" وأكد على “دعم واشنطن للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا، للوصول إلى حل سياسي مستدام في الصحراء”.