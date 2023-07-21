اتصالات إسبانية مغربية حول إدارة المجال الجوي في الصحراء

الحكومة الإسبانية تقول إنها على اتصال بالسلطات المغربية فيما يتعلق بإدارة المجال الجوي في منطقة الصحراء

اعترفت اسبانيا بأنها على اتصال بالمغرب بشأن مسألة إدارة المجال الجوي في منطقة الصحراء.

ولم يقدم وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألفاريز أي تفاصيل أخرى بشأن القضية في تصريح لصحيفة إندبندنت الإسبانية، مما أثار قلق جبهة البوليساريو وأنصارها في إسبانيا. وذكرت صحيفة "إندبندنت" الإسبانية أن المحادثات غير الرسمية بين البلدين حول إدارة المجال الجوي للصحراء ما زالت جارية. وأكدت الوزارة صحة هذه المصادر غير الرسمية، لكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى بهذا الشأن. واتفقت إسبانيا قبل بضعة أشهر على بدء مفاوضات مع الرباط لتسليم السيطرة على المجال الجوي في الصحراء وتنسيق الجهود بين البلدين بهدف "تحقيق قدر أكبر من الأمن في الاتصالات وتعزيز التعاون الفني"، بحسب موقع "أرقام سرية". وقال المصدر إن ذلك يأتي في إطار "تطوير العلاقات بين المملكة الإيبيرية والمغرب"، حيث عبر رئيس الوزراء بيدرو سانشيز عن موقف بلاده من قضية الصحراء.

وقررت إسبانيا، التي تسيطر حاليا على جزر الكناري، وقف تسليم السيطرة على المجال الجوي للصحراء للمغرب في ضوء الانتخابات المغربية، بحسب مصادر دبلوماسية. في غضون ذلك، قالت شركة Confidential Digital إن المغرب قد اشترى نظام إدارة الحركة الجوية من شركة التكنولوجيا الإسبانية إندرا، والذي من شأنه أن يقطع شوطا طويلا نحو تعزيز التنسيق مع البلدان الأخرى في المنطقة.