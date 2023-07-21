المغرب: الأمين العام لحزب العدالة والتنمية يطالب أعضاء حزبه بعدم التعليق على رسالة نتنياهو إلى العاهل المغربي

طالب بن كيران كافة أعضاء الحزب ومسؤوليه إلى عدم تقديم أي تصريح أو تعليق على رسالة رئيس حكومة الكيان الصهيوني وموضوعها".

وجه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الاله ابن كيران، رسالة نشرها عبر الموقع الإلكتروني للحزب، يطالب فيها أعضاء حزبه بعدم التعليق على رسالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى العاهل المغربي محمد السادس، والتي اعلن فيها اعتراف بلاده بالسيادة المغربية على الصحراء.

وجاء في رسالة الأمني العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، "يوجه الأستاذ عبد الاله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، كافة أعضاء الحزب ومسؤوليه إلى عدم تقديم أي تصريح أو تعليق على رسالة رئيس حكومة الكيان الصهيوني وموضوعها".