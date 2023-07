مجموعة "سيلينا هوسبيتاليتي" الإسرائيلية تعلن افتتاح فندق جديد بالصحراء المغربية يضم 376 سريرا

أعلنت مجموعة "سيلينا هوسبيتاليتي" الإسرائيلية، عن افتتاح أحدث فنادقها في مدينة الداخلة في الصحراء بالمغرب في شهر أبريل/نيسان من عام 2024، يحتوي الفندق على 376 سريرًا، تم تجهيز المرفق أيضًا بمجموعة واسعة من وسائل الراحة، بما في ذلك مسبح ومركز صحي ومطعم في الموقع ومساحات عمل مشتركة.

