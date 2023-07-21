مجموعة "سيلينا هوسبيتاليتي" الإسرائيلية تعلن افتتاح فندق جديد بالصحراء المغربية يضم 376 سريرا

حتوي الفندق على 376 سريرًا، تم تجهيز المرفق أيضًا بمجموعة واسعة من وسائل الراحة، بما في ذلك مسبح ومركز صحي ومطعم في الموقع ومساحات عمل مشتركة.

أعلنت مجموعة "سيلينا هوسبيتاليتي" الإسرائيلية، عن افتتاح أحدث فنادقها في مدينة الداخلة في الصحراء بالمغرب في شهر أبريل/نيسان من عام 2024، يحتوي الفندق على 376 سريرًا، تم تجهيز المرفق أيضًا بمجموعة واسعة من وسائل الراحة، بما في ذلك مسبح ومركز صحي ومطعم في الموقع ومساحات عمل مشتركة.

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وقال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمجموعة "سيلينا هوسبيتاليتي" رافائيل موسيري : "يسعدنا أن نفتح أبوابنا في الداخلة بالمغرب"، مضيفًا أن "الداخلة بجمالها الطبيعي وثقافتها النابضة بالحياة هي الوجهة المثالية لفندق سيلينا"وأضاف: "نتطلع إلى الترحيب بالضيوف من جميع أنحاء العالم وتزويدهم بتجربة لا تُنسى".

تلبي الشركة المدرجة في بورصة "ناسداك" خدماتها خصيصًا للمسافرين من جيل الألفية وجيل Z. تقدم فنادق Selina عادةً أماكن إقامة ومساحات عمل مشتركة ومرافق ترفيهية وخيارات صحية، تأسست سيلينا في عام 2014، وهي تستهدف المسافرين الرحل الحديثين ، وتزودهم بالبنية التحتية للسفر والعمل في الخارج. تدير الشركة فنادق في 24 دولة في ست قارات.

وتقع مدينة الداخلة على الساحل الجنوبي الغربي للمغرب، وتشتهر بمناظرها الطبيعية المذهلة ومياهها الصافية الكريستالية ومواقع رياضة ركوب الأمواج الشراعي ذات المستوى العالمي.