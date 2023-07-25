تقرير: "الجزائر حاولت تطبيع علاقاتها مع إسرائيل ووعدت بفتح سفارة لها في تل ابيب"

سجلت الصحيفة أن بوتفليقة "وعد بفتح سفارة جزائرية في تل أبيب في حالة اعتراف إسرائيل بدولة للفلسطينيين".

كشفت صحيفة "جون أفريك" أن الجزائر حاولت تحقيق تقارب مع إسرائيل، وذلك عندما وصل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفلية إلى قصر مرداية عام 1999، وسجلت الصحيفة أن بوتفليقة "وعد بفتح سفارة جزائرية في تل أبيب في حالة اعتراف إسرائيل بدولة للفلسطينيين".

وكشفت الصحيفة أنه خلال إحدى زيارات بوتفليقة إلى باريس خلال فترة ولايته الأولى، التقى سرا رئيس الدبلوماسية الإسرائيلية شيعون بيريس، وقالت إن "جراحا فرنسيا من أصل إسرائيلي كان مقيما في فرنسا هو الذي رتب هذا اللقاء"، مشرا إلى أنه تم إجراء اتصالات سرية في الماضي بين مسؤولين جزائريين وإسرائيليين.

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية، قا قالت في بيان، الحميس المنصرم، إن "اعتراف الكيان الصهيوني بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية حلقة جديدة في سلسلة المناورات وسياسة الهروب إلى الأمام التي ينتهجها الاحتلال المغربي" واعتبرته "تناسق سياسات المحتلين وتواطئهما المشترك في خرق القوانين الدولية والدوس على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وللشعب الصحراوي في تقرير مصيره کاملا غیر مبتور".

وكان بيان صادر عن ديوان الملكي المغربي، قد أعلن، الإثنين المنصرم، أن العاهل المغربي محمد السادس توصل برسالة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبلغه من خلالها بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه. وأكد نتنياهو أن موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة" وشدد على أنه سيتم "إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية".

وفي السياق دعا العاهل المغربي محمد السادس، مساء اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة المغرب في رسالة شخصية دافئة شكر فيها الملك إسرائيل على اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء، وقال "الزيارة ستفتح آفاقا جديدة لتعزيز العلاقات بين بلدينا".