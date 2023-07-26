قدم المغرب تعازيه للجزائر، أمس الثلاثاء، بعد وفاة العشرات من جراء موجة حرائق الغابات التي تجتاح الأخيرة.

أكدت جهاز الدفاع المدني بالجزائر، مساء أمس الثلاثاء، إخماد جميع حرائق الغابات التي اندلعت في عدة ولايات، وأكدت في صفحتها على “فيسبوك” أن عمليات الحراسة متواصلة، تفاديا لاشتعال الحرائق مجددا.

في وقت سابق، كانت وزارة الداخلية أعلنت إخماد 80 % من الحرائق التي مست الغابات والأدغال والمحاصيل الزراعية بعدد من مناطق البلاد، وأن الجهود متواصلة للسيطرة على 13 بؤرة حريق على مستوى 7 ولايات.

وتسببت هذه الحرائق في وفاة 34 شخصا بينهم 10 عسكريين وإصابة العشرات، إلى جانب خسائر مادية كبيرة.

المغرب يعزي الجزائر :

ومن جانب آخر، قدم المغرب تعازيه للجزائر، أمس الثلاثاء، بعد وفاة العشرات من جراء موجة حرائق الغابات التي تجتاح الأخيرة.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية، "تتابع المملكة المغربية ببالغ الأسى والأسف حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من المناطق بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".

وأضاف البيان، "بهذه المناسبة الأليمة، تتقدم المملكة المغربية بصادق التعازي لما خلفته هذه الحرائق من خسائر في الأرواح، وخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".