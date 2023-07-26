النيجر: الحرس الرئاسي يحتجز رئيس البلاد والاتحاد الأفريقي يندد بمحاولة الانقلاب

"الإيكواس تدين بأشد العبارات محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة وتدعو مدبري الانقلاب إلى إطلاق سراح رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيا على الفور ودون أي شرط"

افاد مصدر مقرب من الرئاسة النيجر، أن الحرس الرئاسي يحتجز رئيس البلاد محمد بازوم في نيامي، اليوم الأربعاء، بعد فشل "المحادثات" ومنح الجيش "مهلة" للحرس، في ما قال المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في بيان، إن النيجر تشهد "محاولة انقلاب"، وقالت السفارة الأمريكية في النيجر إنها تلقت تقارير عن "عدم استقرار سياسي داخل العاصمة نيامي"

وجاء في بيان للمجموعة: "الإيكواس تدين بأشد العبارات محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة وتدعو مدبري الانقلاب إلى إطلاق سراح رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيا على الفور ودون أي شرط".

وذكرت تغريدة الرئاسة النيجر أن "رئيس الجمهورية وعائلته بخير، الجيش والحرس الوطني مستعدون لمهاجمة عناصر الحرس الرئاسي المتورطين في فورة الغضب هذه إذا لم يعودوا إلى رشدهم".

وقالت الإيكواس في بيانها: "ستحمّل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والمجتمع الدولي جميع المتورطين في المؤامرة المسؤولية عن أمن وسلامة الرئيس وعائلته وأعضاء الحكومة وعامة الناس".وذكرت وكالة رويترز ووكالة فرانس برس الأربعاء أن أفرادا في الحرس الرئاسي يحتجزون بازوم داخل القصر الرئاسي في العاصمة، والذي تم إغلاقه بواسطة مركبات عسكرية منذ صباح الأربعاء، وقد نقلت رويترز عن مصادر أمنية ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر مقرب من بازوم.

كما أصدر الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بيانًا يدين فيه "التطورات غير السارة" في النيجر.