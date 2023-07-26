وزير الخارجية الإسرائيلي كوهين يلتقي رئيس غانا في أول زيارة له إلى غرب أفريقيا

غانا بلد مهم على الساحة الدولية وعضو في مجلس الأمن وعامل مؤثر في الاتحاد الأفريقي، أوضح كوهين

أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أو لزيارة له لغرب إفريقيا التقى خلالها برئيس غانا نانا أكوفو أدو ووزيرة الخارجية شيرلي أيوركور بوتشوي.

ناقش الجانبان احتمالات تعزيز مكانة إسرائيل داخل الاتحاد الأفريقي. كما افتتح كوهين وكبار المسؤولين في مكتبه يوم الثلاثاء أول منتدى أعمال بين إسرائيل وغانا بمشاركة شركات في مجالات المياه والزراعة وتطوير المشاريع.

Shlomi Amsalem, Ministry of Foreign Affairs وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين مع نظيرته شيرلي أيوركور بوتشوي في غانا.

وتهدف زيارة غانا إلى تعميق التعاون بين البلدين وعلى الساحة الدولية كذلك، فضلا عن تعزيز نشاط المساعدات الإسرائيلية الدولية إلى جانب تعميق العلاقات مع غانا في مجال أمن الحدود وإدارة المياه والصحة، وفق البيان.

وفقًا لكوهين، فإن "تعزيز العلاقات بين إسرائيل وإفريقيا سيحسن مكانة إسرائيل الدولية ويعزز الاقتصاد الإسرائيلي ويساعد في التعامل مع تحديات القارة".

قال كوهين: "غانا بلد مهم على الساحة الدولية، وعضو في مجلس الأمن وعامل مؤثر في الاتحاد الأفريقي. أشكر الرئيس نانا أكوفو-أدو ووزيرة الخارجية بوتشوي لنشاطهما في تعزيز العلاقة بين إسرائيل وغانا وغرب إفريقيا بشكل عام". وأضاف أن إسرائيل ستواصل العمل مع غانا من أجل تطوير العلاقات بين الدول في مجالات الزراعة وأمن الحدود والطب المتقدم.