القنصل المغربي لدى الجزائر: "نجري اتصالات مكثفة لترحيل الحاجة المغربية العالقة في الجزائر"

مصالح القنصلية كانت على مواكبة دائمة للحالة الصحية لسيدة مغربية مسنة منذ نزولها على أرض الجزائر بشكل اضطراري قصد تلقي العلاج بعد تدهور صحتها”

تفاعل القنصل العام المغربي بالجزائر العاصمة سعيد حال، مع النداء الذي وجهته الحاجة المغربية الحاجة المغربية العالقة في الجزائر وتناشد السلطات لاخراجها وعودتها إلى المغرب، قائلا :“القنصلية تجري اتصالات مكثفة في الوقت الحالي مع المصالح المعنية، مع إصدار تعليمات بالعمل على ترحيلها حالما تسمح حالتها الصحية بذلك”وأضاف“مصالح القنصلية كانت على مواكبة دائمة للحالة الصحية لسيدة مغربية مسنة منذ نزولها على أرض الجزائر بشكل اضطراري قصد تلقي العلاج بعد تدهور صحتها”.

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واشار القنصل المغربي، في تصريح خص به موقع "هسبريس"، إلى أن “الحالة الصحية للسيدة المغربية في الوقت الحالي مستقرة؛ غير أنها لم تتلق بعد أي تصريح من الطبيب الخاص بعنايتها من أجل ترحيلها إلى أرض الوطن”وتابع أن “وزارة الخارجية المغربية أصدرت تعليمات دقيقة بمواصلة تتبع الحالة الصحية للسيدة المغربية، وترحيلها فور صدور تصريح من الطبيب الشخصي”.

وأكد الدبلوماسي ذاته أن “مصالح القنصلية أخبرت أبناء السيدة المغربية بجميع تفاصيل قرار وزارة الخارجية، كما تقوم بإخبارهم بشكل متواصل ومنتظم حول حالتها الصحية التي هي حاليا في حالة استقرار؛ لكنها لا تسمح لها بالرحيل عبر الطائرة”.