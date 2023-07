القنصل المغربي لدى الجزائر: "نجري اتصالات مكثفة لترحيل الحاجة المغربية العالقة في الجزائر"

تفاعل القنصل العام المغربي بالجزائر العاصمة سعيد حال، مع النداء الذي وجهته الحاجة المغربية الحاجة المغربية العالقة في الجزائر وتناشد السلطات لاخراجها وعودتها إلى المغرب، قائلا :“القنصلية تجري اتصالات مكثفة في الوقت الحالي مع المصالح المعنية، مع إصدار تعليمات بالعمل على ترحيلها حالما تسمح حالتها الصحية بذلك”وأضاف“مصالح القنصلية كانت على مواكبة دائمة للحالة الصحية لسيدة مغربية مسنة منذ نزولها على أرض الجزائر بشكل اضطراري قصد تلقي العلاج بعد تدهور صحتها”.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .