وزير الخارجية الإسرائيلي في زيارة دبلوماسية خاطفة إلى ساحل العاج

قاد كوهين وفدا تجاريا من مجموعة متنوعة من الشركات الإسرائيلية في مجالات الإنترنت والزراعة والطاقة إلى المنتدى الاقتصادي بين إسرائيل وساحل العاج

ينهي وزير الخارجية إيلي كوهين زيارته إلى ساحل العاج اليوم الخميس، بعد اجتماعه مع نائب رئيس البلاد تييموكو ميلييت كوني ورئيس الوزراء ووزيرة الخارجية كانديا كاميسوكو كامارا.

قال وزير الخارجية بهذا الإطار: "كل من بلدينا يواجه خطر الإرهاب، وخاصة انتشار حزب الله، الذراع الإرهابية لإيران. وتم الاتفاق على تبادل المعرفة الإسرائيلية في الشؤون القانونية والمالية والاستخباراتية. كما نعمل في مجال المساعدات الدولية، حيث تقدم إسرائيل أحدث ما لديها من معارف في مجالات الزراعة لصالح سكان ساحل العاج. وسيساهم المنتدى الاقتصادي الذي افتتحته مع وفد الأعمال الإسرائيلي بشكل كبير لزيادة التجارة بين البلدين".

وقع كوهين اتفاقية إطارية بين البلدين في مجالات الزراعة والمياه والتكنولوجيا وقد اضطحب معه وفدا تجاريا من مجموعة متنوعة من الشركات الإسرائيلية في مجالات الإنترنت والزراعة والطاقة إلى المنتدى الاقتصادي بين إسرائيل وساحل العاج.

يشار إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي كوهين خرج مؤخرا في جولة افريقية حيث حط لأول مرة في غرب إفريقيا والتقى برئيس غانا نانا أكوفو أدو ووزيرة الخارجية شيرلي أيوركور بوتشوي.