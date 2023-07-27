النيجر: الانقلابيون يتهمون فرنسا بـ "تجاوز" إغلاق الحدود الجوية والبرية

تبين أن الشريك الفرنسي تجاوز الهبوط بطائرة عسكرية من طراز A401 في مطار نيامي الدولي صباح اليوم الخميس الساعة 6:30 صباحًا"،وطالب العسكريون "بشكل نهائي بالالتزام

اتهم العسكريون الذين استولوا على السلطة في النيجر، فرنسا، اليوم الخميس، "بتجاوز" قرارها إغلاق الحدود عن طريق هبوط طائرة عسكرية في نيامي، وبحسب البيان، جاء ذلك بسبب القرار المعلن، أمس الأربعاء، "المتعلق بإغلاق الحدود الجوية والبرية، تبين أن الشريك الفرنسي تجاوز الهبوط بطائرة عسكرية من طراز A401 في مطار نيامي الدولي، صباح اليوم الخميس، الساعة 6:30 صباحًا"،وطالب العسكريون "بشكل نهائي بالالتزام الصارم بالأحكام التي اتخذها المجلس العسكري"

وفي السياق أعلن جيش النيجر، اليوم الخميس، ولاءه لقوات الدفاع والأمن التي قالت إنها أطاحت بالرئيس محمد بازوم الذي يحتجزه أفراد من الحرس الرئاسي، وذلك "تفاديا للاقتتال داخل صفوف القوات المسلحة"، وقال في بيان وقعه رئيس أركان القوات المسلحة في النيجر الجنرال عبده صدّيق عيسى عن "تأييد إعلان" العسكريين وضع حد "لنظام" بازوم، وتابع البيان "القيادة العسكرية للقوات المسلحة في النيجر... قررت تأييد إعلان قوات الدفاع والأمن... من أجل تجنب مواجهة دامية بين القوى المختلفة".

وكانت مجموعة من العسكريين ، قد ألعنوا عبر التلفزيون الوطني في النيجر في ساعة متأخرة من، أمس الأربعاء، عزل الرئيس محمد بازوم من السلطة، وذلك بعد ساعات من احتجازه في القصر الرئاسي، وتلا العسكريون بيانا تضمن إعلان إغلاق الحدود وفرض حظر تجوال في أنحاء البلاد.

ومن جهتها أدانت دول ومنظمات دولية ما أجمعت على وصفه بـ"الانقلاب على الديمقراطية" وأعلنت دعمها لنظام محمد بازوم.

في هذا السياق، شجب الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) "محاولة الانقلاب"، كما أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس "أي محاولة لتولي الحكم بالقوة"، داعيا إلى احترام الدستور النيجري.