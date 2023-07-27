المغرب: العثور على مقابر ثلاثة حاخامات يهود عاشوا في القرنين 17 و18 بمدينة تطوان

اكتشاف قبور ثلاثة رجال دين يهود معروفين وذلك بعدما ظلت مجهولة لستة عقود من الزمن. وعاش هؤلاء الحاخامات في القرنين السابع عشر والثامن عشر، وهم يعقوب بن مالكا، وح

أدت عملية التنقيب عن القبور، إلى تنشيط حملة للتنقيب عن المقبرة اليهودية في مدينة تطوان (شمالي المغرب)، التي يزيد عمرها عن 500 عام، وهي أكبر مقبرة يهودية في المغرب، عن اكتشاف قبور ثلاثة رجال دين يهود معروفين وذلك بعدما ظلت مجهولة لستة عقود من الزمن. وعاش هؤلاء الحاخامات في القرنين17 و18، وهم يعقوب بن مالكا، ويعقوب مرّاش وحسدي الموسنينو.

وقال رئيس منظمة Adafina لعلم الأنساب السفاردية جاكوب ماراش (مقرها لندن) لصحيفة JNS "هؤلاء كانوا بالتأكيد رجالًا محترمين".

وبخصوص الحاخام بن مالكا، فقد كان "باحثا وقاضيا دينيا موقرا"، وانتقل إلى تطوان من فاس، في عام 1734 ليصبح رئيس المحكمة الدينية. فيما ولد حسدي الموسنينو في تطوان عام 1640 وعاش في جبل طارق، كان أيضًا "قاضيا بارعاً في القانون اليهودي ، ترك وراءه أعمالاً منشورة رائعة".

ويعد يعقوب مرّاش الذي أعيد اكتشاف قبره أيضا "شخصية أكثر غموضاً"، بحسب ما يحكي أحد أحفاده الذي يعيش بلندن. ولد مرّاش عام 1640 ، وتخصص في الكاباليست (أدبيات صوفية يهودية) وفي "زوهار"، (تعليق صوفي مكتوب بالآرامية على المعنى الباطني للعهد القديم).

قال مراش الأصغر عن سلفه: "أكسبه تعليقه على زوهار شهرة، وألهمت تعاليمه جيلًا من الطلاب المتفانين الذين ما زالت أفكارهم مؤثرة حتى اليوم".وجمع مراش الأصغر، وأحد أقاربه أكثر من 3000 دولار لترميم المقبرة اليهودية في تطوان، وأشار إلى أن اليهود قد دفنوا بهذه المقبرة لأول مرة بعد طردهم منها الأندلس عام 1492.وقال مراش "غادرت عائلتي المغرب متوجهة إلى جبل طارق في 1758، وقال مراش "لسنوات، أراد أفراد عائلتي العثور على قبر الحاخام جاكوب مرّاش، وفي أوائل عام 2000، أرسلنا شخصًا للتحقق في تطوان، لكن لم يكن يعثر على القبر".

وقال مراش: "لذلك نحن نعلم بالتأكيد الآن أنه في عام 1955، عندما كان هناك جيل بعد جيل في الطائفة، كانوا لا يزالون يعرفون مكان هذه المقابر".وأضاف مراش "نحن ممتنون للغاية لأن المغرب يتمتع الآن بعلاقة أفضل بكثير مع الجالية اليهودية المتبقية، ومنذ التطبيع مع إسرائيل، أصبح الكثير منا قادرًا على العودة وزيارة معابدنا ومقابرنا".ويعمل مراش رفقة آخرين على ترميم المقبرة، ويخططون للبدء في تنظيفها من النباتات ثم إنشاء الممرات، وقال "نحن حريصون أيضًا على تحديد المزيد من هذه المقابر".

ومن جهته قال رئيس الطائفة اليهودية ألبرتو هايون : "حتى أننا نطلق على تطوان القدس الصغيرة بسبب أهميتها السابقة كمركز للحياة السفاردية"قال مراش الصغير "كان التقليد أنه إذا كان شخص ما متزوجًا ولديه أطفال، لا يتم وضع اسم على القبر لأنه كان من واجب أحفادهم إخبار الأجيال القادمة بمكان دفن الأجداد".

وبحسب ذات المصدر ففي عام 1955، زار المؤرخ الإسرائيلي حاييم زئيف هيرشبيرج تطوان، وأطلعه موسى حسن نائب رئيس الطائفة اليهودية على المقابر الحاخامات، مشيرا إلى أنها كانت معروفة آنذاك، لكن بعد هجرة اليهود أصبحت مجهولة.

وتحتوي العديد من شواهد القبور على رموز يهودية، مثل نجوم داود أو أشجار الحياة ، بما في ذلك مقابر الحاخامات.