روسيا تتجاهل دعوة البوليساريو للمشاركة في "قمة روسيا-افريقيا" رغم ضغوط الجزائر وجنوب افريقيا

لم تعلق وسائل إعلام جبهة البوليساريو، التي تعتبر مشاركة الجبهة في المنتديات والاجتماعات الدولية انتصارا دبلوماسيا على حساب المغرب

تجاهلت موسكو الضغوط التي مارستها كل من الجزائر وجنوب إفريقيا، أكبر حلفاء جبهة البوليساريو في إفريقيا، ولم توجه الدغوة لجبهة البوليساريو للمشاركة في "قمة روسيا-افريقيا" في سانت بطرسبرغ يومي 27 و28 يوليو/تموز الجاري. وأكد مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف،"مشاركة 49 دولة إفريقية من أصل 54 في القمة"

وكانت الجزائر وجنوب إفريقيا تعولان على توجيه الكريملن دعوة للبوليساريو وقبل موعد انعقاد القمة بأشهر قام وفد من حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا، بزيارة روسيا، وكما جرت العادة أثار قضية الصحراء أثناء لقائه بالمسؤولين الروس.

وتعقد قمة هذا العام في ظروف مغايرة عن القمة الأولى، إذ تأتي في ظل استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا، وتعتبر الجزائر وجنوب إفريقيا من أبرز المدافعين عن روسيا، ورفضت الدولتين التصويت لصالح قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدين غزو الجيش الروسي للأراضي الأوكرانية.

وقبل أسابيع توجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى موسكو، والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتحدث عن وجود "توافق للرؤى تجاه الملفات التي تم تناولها خلال المحادثات بين الطرفين"، وأتى على ذكر "قضية الصحراء الغربية والوضع في منطقة الساحل والقضية الفلسطينية".

ولم تعلق وسائل إعلام جبهة البوليساريو، التي تعتبر مشاركة الجبهة في المنتديات والاجتماعات الدولية انتصارا دبلوماسيا على حساب المغرب، (لم تعلق) على عدم توجيه الدعوة لابراهيم غالي، حيث لا تحظى قضية الصحراء بالأولوية لدى الدبلوماسية الروسية، كما أن موسكو التي تعاني من فرض عقوبات دولية عليها إثر اجتياحها لأوكرانيا، ترغب في استمالة دول إفريقيا لجانبها أو على الأقل دفعها لتبني موقف محايد في حربها في أوكرانيا، كما هو الحال مع المغرب.

وكان المغرب قد تغيب عن عدة جلسات للتصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة على إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا، كما هو الحال أثناء اعتماد قرارات 2 و 24 مارس/أذار و7 أبريل/نيسان من عام 2022

ويعتبر المغرب ثالث أكبر شريك لروسيا في إفريقيا بعد مصر والجزائر. وقبل أيام استقبل الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، سفير المغرب في موسكو لطفي بوشعرة، وركزت المحادثات بحسب بيان للخارجية الروسية على "قضايا الساعة، والتطور التدريجي للعلاقات الروسية المغربية الودية تقليديا، بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي نشط حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".