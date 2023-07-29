الصومال: عملية عسكرية تسفر عن مقتل 100 شخصا من جماعة "الخوارج"

وفي سياق آخر، أعلن مسؤول عسكري صومالي، أمس الجمعة، تحييد 80 من مقاتلي حركة “الشباب” في عملية برية وجوية وسط البلاد.

أكدت وزارة الإعلام الصومالية اليوم السبت، مقتل 100 من عناصر جماعة "الخوارج" المرتبطة بتنظيم القاعدة بينهم قيادات بارزة في عملية عسكرية بين محافظتي شبيلى الوسطى وجلجدود.

وقالت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، أن نائب وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن يوسف العدالة، أكد أن العملية العسكرية أسفرت عن تدمير 14 من المركبات العسكرية التابعة للجماعة، وقاعدة كان يجتمع فيها عناصرها التي تكبدت خسائر فادحة.

وفي سياق آخر، أعلن مسؤول عسكري صومالي، أمس الجمعة، تحييد 80 من مقاتلي حركة “الشباب” في عملية برية وجوية وسط البلاد.

وقال قائد الفرقة الـ24 بالجيش الرائد آدم سياد، في تصريح لإذاعة “صوت الجيش” (حكومية)، إن فرقته بالتعاون مع الشركاء الدوليين “نفذت عملية عسكرية في بلدات وقرى بين إقليمي جلجدود وشبيلى الوسطى في ولايتي جلمدغ وهيرشبيلى المحليتين”.

وأضاف سياد، أن “العملية العسكرية التي وقعت صباح اليوم، شملت بلدات ريبدب بورو وهريري علسو واستهدفت قافلة من السيارات كانت تقل مقاتلي الشباب”.