وكانت الحاجة تعرضت الى وعكة صحية خلال عودتها من الديار المقدسة ما اضطر الطائرة السعودية التي اقلتها للهبوط في الجزائر

ذكرت مواقع مغربية أن الحاجة المغربية رحمة الغزواني عادت الى وطنها الأم المغرب، بعد العارض الصحي الذي أصابها خلال رحلة العودة الى من الديار المقدسة ونزول الطائرة السعودية التي اقلتها اضطراريا في الجزائر حيث تلقت العلاج هناك بعد سماح السلطات الجزائرية بنزول الطائرة التابعة للخطوط السعودية والتي كانت متجهة الى الدار البيضاء وتحمل حجاجا مغاربة، وكانت الحاجة المغربية ناشدت قبل ايام عبر فيديو الرئيس تبون تسهيل عودتها لوطنها.

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وذكرت مصادر إعلامية مغربية ان الحاجة رحمة عادت برفقة ابنها عن طريق طائرة تابعة للخطوط المغربية، والتي نقلتها الى من باريس بعد وصولها الى هناك من الجزائر، وغادرت الحاجة الجزائر بعد انتهاء فترة علاجها بمستشفى زميرلي بالحراش.

القنصل العام المغربي في الجزائر سعيد حال، تفاعل من النداء الذي وجهته الحاجة المغربية، حين علقت في الجزائر،حيث ان الحدود البرية بين البلدين مغلقة ولا توجد رحلات مباشرة بينهما، وقام ببذل جهود لمساعدتها حتى خروجها وعودتها وذلك بناء على تعليمات صدرت عن وزارة الخارجية المغربية، الحاجة المغربية لدى عودتها برفقة ابنها شكرت العاهل المغربي في فيديو على اعطاءه التعليمات لمساعدتها.