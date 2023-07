ذكرت مواقع مغربية أن الحاجة المغربية رحمة الغزواني عادت الى وطنها الأم المغرب، بعد العارض الصحي الذي أصابها خلال رحلة العودة الى من الديار المقدسة ونزول الطائرة السعودية التي اقلتها اضطراريا في الجزائر حيث تلقت العلاج هناك بعد سماح السلطات الجزائرية بنزول الطائرة التابعة للخطوط السعودية والتي كانت متجهة الى الدار البيضاء وتحمل حجاجا مغاربة، وكانت الحاجة المغربية ناشدت قبل ايام عبر فيديو الرئيس تبون تسهيل عودتها لوطنها.

