في ذكرى توليه العرش: ملك المغرب يأمل "عودة الأمور إلى طبيعتها" مع الجزائر

أدى اعتراف إسرائيل بـ "السيادة المغربية" على هذه المستعمرة الإسبانية السابقة إلى تصعيد التوترات مع الجزائر التي انتقدت "المناورات الأجنبية

عبّر العاهل المغربي الملك محمّد السادس مساء السبت في خطابه التقليدي بمناسبة ذكرى تولّيه العرش، عن أمله في "عودة الأمور إلى طبيعتها" مع الجزائر وفي إعادة فتح الحدود بين البلدين على الرغم من قطع العلاقات الدبلوماسيّة.

قال الملك محمّد السادس في خطابه "نؤكّد مرّة أخرى لإخواننا الجزائريّين، قيادة وشعبا، أنّ المغرب لن يكون أبدا مصدر أيّ شرّ أو سوء؛ وكذا الأهمّية البالغة التي نوليها لروابط المحبّة والصداقة والتبادل والتواصل بين شعبينا".

وأغلقت الحدود منذ 1994 وقطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس 2021 متهمة الرباط بارتكاب "أعمال عدائية". قرار "غير مبرر تماما" حسب الرباط. منذ ذلك الحين، ساءت العلاقات بين الجارتين، في سياق التنافس الإقليمي الذي تفاقم بسبب العداء بينهما على إقليم الصحراء المتنازع عليه.

منذ ما يقرب من 50 عامًا، يواجه المغرب نزاعا مسلحا تترأسه جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

Palais royal marocain / AFP أطلق ملك المغرب محمد السادس العملية الوطنية "رمضان 1444" في سلا شمال العاصمة.

تدعو الرباط إلى خطة حكم ذاتي تحت سيادتها الحصرية، بينما تدعو البوليساريو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير تحت رعاية الأمم المتحدة.

أدى اعتراف إسرائيل الذي تأخر بعض الشيء بـ "السيادة المغربية" على هذه المستعمرة الإسبانية السابقة إلى تصعيد التوترات مع الجزائر، التي انتقدت "المناورات الأجنبية". كل عام، يدعو العاهل المغربي للتقارب بين البلدين الجارين.

وحيّا "جدّية" الشباب المغربي، مشيدا خصوصا بـ"الإنجاز" الذي حقّقه المنتخب الوطني في كأس العالم في قطر في كانون الأوّل/ديسمبر.وقال "هي نفس الروح التي كانت وراء قرارنا تقديم ملفّ ترشيح مشترك، مع أصدقائنا في إسبانيا والبرتغال، لاحتضان نهائيّات كأس العالم لكرة القدم 2030".

اعتلى محمد السادس عرش المغرب منذ تموز/يوليو 1999 خلفا لوالده الحسن الثاني، ووصف مسؤول استخباراتي اسباني سابق مساعي المغرب الدبلوماسية بالماهرة وغير المستعجلة في سياق استعادة مدينتي سبتة ومليلية اللتين ما زالتا تحت السيادة الإسبانية.