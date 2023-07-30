الجزائر تراقب بقلق تطورات الانقلاب العسكري في النيجر

إضافة إلى القلق من أن تتأثر الجزائر بدورها بالاضطرابات السياسية فإن السلطات تنظر بقلق بالغ إلى مسألة تدفق المهاجرين غير النظاميين إليها هربا من فظائع الاقتتال

فضلا عن الخط الحدودي الممتد نحو ألف كيلومتر بين الجزائر والنيجر تجمع بين البلدين الإفريقيين مصالح اقتصادية وأمنية مشتركة تضع المسؤولين في الجزائر بموقع القلق حيال أي تغيير في السلطة يحيد عن صندوق الاقتراع.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية أنها تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في جمهورية النيجر. وأشارت إلى أنها "تدين بشدة محاولة الانقلاب" مشددة على تمسكها" بالمبادئ الأساسية التي توجه العمل الجماعي للدول الإفريقية داخل الاتحاد الإفريقي بما في ذلك الرفض القاطع للتغييرات غير الدستورية للحكومات".

https://twitter.com/i/web/status/1684207057950453761 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

أفردت سكاي نيوز تقريرا تطرقت من خلاله إلى تداعيات الانقلاب في النيجر وإمكانات تأثر الجزائر بتبعاته. وأشار التقرير إلى أن الجزائر وقعت في نيسان أبريل الماضي اتفاقا أمنيا لتسيير دوريات مشتركة على الحدود لمواجهة تسلل الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية.

وفي تموز يوليو من العام الفائت وقعت الجزائر والنيجر اتفاقا لمد خط غاز عابر للصحراء بتكلفة 13 مليار دولار، يبلغ طوله 4 آلاف كيلومتر يعول عليه نقل نحو 30 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا سنويا. ويعتبر المشروع مدخلا لأوروبا في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة بعيدا عن الحليفة روسيا.

إضافة إلى القلق من أن تتأثر الجزائر بدورها بالاضطرابات السياسية فإن السلطات تنظر بقلق بالغ إلى مسألة تدفق المهاجرين غير النظاميين إليها هربا من فظائع الاحتراب الداخلي.

كما أشار أستاذ العلاقات الدولية زهير بوعمامة في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" إلى أن "هناك مصالح اقتصادية كبيرة بين الطرفين تتمثل في اتفاق شركة (سوناطراك) الجزائرية للتنقيب عن البترول شمالي النيجر".

وقال أستاذ العلاقات الدولية: "المشروع الضخم الذي تراهن الجزائر وكل دول المنطقة عليه، وهو أنبوب الغاز العابر للصحراء، ويمتد من نيجيريا مرورا بالنيجر وصولا إلى موانئ الجزائر في طريقها إلى أوروبا".

وأكد أن "الجزائر في موقفها المبدئي تدخل حسابات مصالحها في الاعتبار"، مؤكدا أن "من يأتي إلى السلطة في النيجر لديه أيضا حسابات، ولا يمكن أن يتصور أن يذهب قادة الانقلاب نحو خيارات تسقط هذه المصالح الكبرى مع دول جارة هي الجزائر".