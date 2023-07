الجزائر تراقب بقلق تطورات الانقلاب العسكري في النيجر

فضلا عن الخط الحدودي الممتد نحو ألف كيلومتر بين الجزائر والنيجر تجمع بين البلدين الإفريقيين مصالح اقتصادية وأمنية مشتركة تضع المسؤولين في الجزائر بموقع القلق حيال أي تغيير في السلطة يحيد عن صندوق الاقتراع.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية أنها تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في جمهورية النيجر. وأشارت إلى أنها "تدين بشدة محاولة الانقلاب" مشددة على تمسكها" بالمبادئ الأساسية التي توجه العمل الجماعي للدول الإفريقية داخل الاتحاد الإفريقي بما في ذلك الرفض القاطع للتغييرات غير الدستورية للحكومات".