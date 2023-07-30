مصر : مقتل ضابط مصري وشرطيين في هجوم بمحيط مقر الأمن الوطني بالعريش

أكد مصدر طبي في محافظة شمال سيناء، أن "المستشفى العسكري في العريش استقبل جثامين ضابط وشرطيين من قوات العمليات الخاصة بقطاع اﻷمن المركزي"

لقي ضابط مصري وشرطيان من قوات العمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي بمحيط مقر الأمن الوطني في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء مصرعهم اليوم الأحد، إثر تعرضهم لهجوم مسلّح، بحسب موقع "مدى مصر".

وأفاد الموقع نقلا عن مصادر محلية أن "أصوات إطلاق رصاص غزير سُمعت منذ الساعة السابعة صباحاً، واستمرت حتى الثالثة مساء، ودخلت الشرطة في اشتباك مع المهاجمين بمقر الأمن الوطني ومحيطه"، وذلك بالتزامن مع انقطاع جميع شبكات الاتصال وخدمات الإنترنت في المدينة.

فيما أكد مصدر طبي في محافظة شمال سيناء، أن "المستشفى العسكري في العريش استقبل جثامين ضابط وشرطيين من قوات العمليات الخاصة بقطاع اﻷمن المركزي"، بحسب مصدر طبي في محافظة شمال سيناء.

وعقب اندلاع الاشتباكات أغلقت قوات الأمن المديرية، ومنعت خروج أي شخص منها بالنسبة للموظفين المدنيين، فيما مُنع الموظفون القادمون من الدخول أيضاً، وفقاً للموقع.

في السياق، أفادت مصادر خاصة لمؤسسة "سيناء" الحقوقية المصرية، بمقتل العقيد محمد مؤنس، في اشتباك مسلح داخل مقر الأمن الوطني بمدينة العريش في مصر، ووردت أنباء عن وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات الأمن.

كما أفادت مصادر طبية بوصول 4 سيارات إسعاف لمقر الأمن الوطني، بعدها تحركت باتجاه مستشفى العريش العسكري، الذي شهد حالة استنفار مع رفع حالة الطوارئ القصوى بالمستشفى، مشيرة إلى وصول جثامين عدد من القتلى لمشرحة مستشفى العريش العام.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق أو بيان رسمي من السلطات المصرية بخصوص هذا الهجوم ، الذي تناقلت عدة حسابات تفاصيله وسط جدل وضجة كبيرين.