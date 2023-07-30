العاهل المغربي يصدر أمره بالعفو عن 2052 شخصا بمناسبة عيد العرش

وقالت وزارة العدل المغربية، في بيان لها، إن الملك محمد السادس "أصدر أمره بالعفو عن مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح".

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس السبت، عفوه عن 2052 شخصا، بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لعيد العرش (توليه حكم البلاد).

وقالت وزارة العدل المغربية، في بيان لها، إن الملك محمد السادس "أصدر أمره بالعفو عن مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح".

وأضافت الوزارة أن "عدد المعتقلين الذين شملهم العفو بلغ 1769، منهم 1632 خفضت عقوبتهم، و133 أعفوا من قضاء ما تبقى من العقوبة، وتحويل عقوبة الإعدام لسجينة واحدة إلى المؤبد، وتحويل السجن المؤبد لثلاثة سجناء إلى السجن المحدد".

وبحسب البيان، بلغ المستفيدون من العفو الموجودون في حالة سراح 283 شخصا.

وكان العاهل المغربي الملك محمّد السادس قد عبّر مساء السبت في خطابه بمناسبة ذكرى تولّيه العرش، عن أمله في "عودة الأمور إلى طبيعتها" مع الجزائر وفي إعادة فتح الحدود بين البلدين على الرغم من قطع العلاقات الدبلوماسيّة.