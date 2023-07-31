رئيس أركان الجيش الجزائري في زيارة إلى روسيا لتعزيز التعاون بين الجيشين

تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الروسية، ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك

وصل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، اليوم الاثنين، إلى روسيا بدعوة من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الروسية، ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية.

تأتي الزيارة بعيد ايام من انعقاد"قمة روسيا..افريقيا/ في سان بطرسبورغ في روسيا بمشاركة 49 دولة من القارة الافريقية

عرفت القمة الإفريقية الروسية، في مدينة سان بطرسبرغ، اجتماعا حضره قادة أفارقة والرئيس فلاديمير بوتين، لبحث المبادرة الإفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية التي اندلعت قبل أكثر من عام.

وبحسب بيان للرئاسة المصرية اليوم السبت، فإن "الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك بمدينة سان بطرسبرج، في اجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب قادة الدول الإفريقية المشاركين في مبادرة الوساطة الإفريقية لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية". وأضاف: "القادة تابعوا خلال الاجتماع مستجدات المبادرة الإفريقية للوساطة بين روسيا وأوكرانيا".

وخلال زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لبنظيره الروسي فلادمير بوتين، منتصف شهر يوليو/تموز المنصرم، قال إن "روسيا‏ تصون استقلالها بمساعدة قوية وتسليح من روسيا للدفاع عن حريتها، في ظل وضع إقليمي صعب"وطلب من نظيره الروسي المساعدة للتعجيل بانضمام بلاده إلى منظمة "بريكس"، التي تضم أيضا الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، مبررا ذلك برغبة الجزائر في "الخروج من سيطرة الدولار واليورو، ولأن هذه الخطوة تقدم فائدة كبيرة للاقتصاد الجزائري".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، قد وقعا في الكرملين عن إعلانَ تعميقِ الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والجزائر.، إلى أن الجانبين سيعملان على تطوير التعاون في التكنولوجيا النووية واستخدامها السلمي.

وقال بوتين إن الجزائر شريك أساسي لروسيا وتساهم في استقرار أسواق الطاقة. بدوره ثمن تبون التعاون الاقتصادي بني البلدين وجدد رغبة بلاده بتعجيل الانضمام إلى بريكس.