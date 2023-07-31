الرحلات الجوية ستمكن من القيام بأربع رحلات أسبوعيا، من الدار البيضاء إلى الجزائر تقل كل واحدة منها 147 راكبا من الدرجة العادية

أفادت مواقع متخصصة في النقل الجوي، أن الخطوط المليكة المغربية ”لارام”، أعلنت عن عودة رحلاتها الجوية من مدينة الدار البيضاء إلى العاصمة الجزائر، ابتداء من 30 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لكن يبقى ذلك مجرد احتمال، في ظل القرار الجزائري الأحادي الجانب القاضي بإغلاق المجال الجوي أمام المغرب.

وبحسب موقعين متخصصين في الملاحة الجويةنة فإن نظام الحجوزات، يشير إلى أن العودة المحتملة للرحلات الجوية للخطوط الملكية الجوية، ستمكن من القيام بأربع رحلات أسبوعيا، تقل كل واحدة منها 147 راكبا من الدرجة العادية و12 في درجة الأعمال على متن طائرة من نوع ”بوينغ737-800 ”، وستربط الرحلة بين مطار محمد الخامس بالدار البيضاء ومطار هواري بوميدن بالعاصمة الجزائر.

واذاف ذات المصدر أن الرحلات المغادرة من الدار البيضاء، ستكون، يوم الاثنين و الأربعاء و الخميس و السبت على الساعة 9:55 صباحًا، لتصل في الساعة 11:50 صباحًا، في ما رحلات العودة من الجزائر، ستتم في الساعة 1:05 مساءً لتهبط بمطار الدار البيضاء على الساعة 3:05 مساءً. ورغم ذلك فإن الحجوزات لا تزال مُتوقفة.

وكان وزير الخارجية الجزائرية رمطان لعمامرة،قد هلال شهر أغسطس/أب من عام 2021 خلال ندوة صحفية، أن بلاده قررت "قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة المغربية ابتداء من اليوم" مؤكدا على أنه "ثبت تاريخيا وبكل واقعية أن المملكة المغربية لم تتوقف يوما عن القيام بأعمال غير ودية وأعمال عدائية ودنيئة ضد بلدنا وذلك منذ استقلال الجزائر".

ومن جهته كان مجلس الأمن الأعلى الجزائري قد أعلن في بيان، في شهر سبتمبر/ايلول من عام 2021، إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات المدنية والعسكرية المغربية وكذا التي تحمل رقم تسجيل مغربي ابتداء من اليوم” (22 سبتمبر/ايلول من عام 2021) واشار البيان إلى أن القرار يأتي في ظل “استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي”.