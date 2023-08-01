بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري بالنيجر "إعلان حرب علينا سيؤدي إلى انسحابنا من مجموعة دول غرب إفريقيا "

أعلنت السلطات الغينية المنبثقة بدورها عن انقلاب "عدم موافقتها على العقوبات التي فرضتها سيدياو بما في ذلك التدخل العسكري".

غداة تلويح قادة دول غرب إفريقيا باستخدام "القوة" باجتماع عقدوه في العاصمة النيجيرية أبوجا، حذرت السلطات في بوركينافسو ومالي في بيان، أمس الاثنين، من أن أي تدخل عسكري في النيجر لإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم الذي أطاحه الانقلابيون، إلى الحكم سيكون بمثابة "إعلان حرب على بوركينا فاسو ومالي"كما حذرت سلطات البلدين من أن "أي تدخل عسكري ضد النيجر سيؤدي إلى انسحاب بوركينا فاسو ومالي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) وإلى تبني تدابير للدفاع المشروع دعما للقوات المسلحة والشعب في النيجر"

وتضمن البيان المشترك الصادر عن السلطات المنبثقة عن انقلابين في البلدين "تحذيراً من أن أي تدخل عسكري في النيجر سيعتبر إعلان حرب على بوركينا فاسو ومالي"،

وفي السياق نبهت البيان من "عواقب كارثية لتدخل عسكري في النيجر من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة بأسرها" وأشار إلى "رفضها تطبيق" ما وصفتها بأنها "عقوبات غير قانونية وغير مشروعة وغير إنسانية ضد الشعب والسلطات النيجرية" أُقرت في أبوجا.

في بيان منفصل، أعلنت السلطات الغينية المنبثقة بدورها عن انقلاب "عدم موافقتها على العقوبات التي فرضتها سيدياو بما في ذلك التدخل العسكري".ولفتت إلى أنها "قررت عدم تطبيق هذه العقوبات التي تعتبرها غير مشروعة وغير إنسانية"، وقد حضت كوناكري المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على "إعادة النظر في موقفها".

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا"سيدياو" قد أعلنت "تعليق جميع المبادلات التجارية والمالية" بين الدول الأعضاء والنيجر. وفرضت عقوبات مالية أخرى منها "تجميد أصول المسؤولين العسكريين الضالعين في محاولة الانقلاب".