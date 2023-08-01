English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • دولي
  • افريقيا
  • الرئيس الفرنسي للعاهل المغربي: "العلاقة بين باريس والرباط قادرة على أن تنمو وتتعزز بشكل أكبر"

الرئيس الفرنسي للعاهل المغربي: "العلاقة بين باريس والرباط قادرة على أن تنمو وتتعزز بشكل أكبر"

i24NEWS

دقيقة 1
العاهل المغربي الملك محمد السادس ، يمين ، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، إلى اليسار ، يستعرضان حرس الشرف لدى وصوله إلى مطار الرباط ، المغرب ، الأربعاء 14 يونيو 2017.
(Alain Jocard/ Pool Photo via AP)العاهل المغربي الملك محمد السادس ، يمين ، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، إلى اليسار ، يستعرضان حرس الشرف لدى وصوله إلى مطار الرباط ، المغرب ، الأربعاء 14 يونيو 2017.

"قناعته بأن القدرة النموذجية للشراكة الاستثنائية التي تربط فرنسا والمغرب كفيلة بإيجاد الأجوبة المناسبة للرهانات الكبرى في الوقت الراهن

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة إلى العالاله المغربي محمد السادس بمناسبة الذكرى 24 لذكرى عيد العرش عن "مشاعر الصداقة العميقة التي يكنها الشعب الفرنسي للشعب المغربي"، مؤكدا أن "العلاقة بين فرنسا والمغرب قادرة على أن تنمو وتتعزز بشكل أكبر" يأتي ذلك في ظل فتور وتوتر غير مسبوقين تمران منهما العلاقات المغربية الفرنسية منذ أكثر من عام. 

Video poster

 وأشار ماكرون إلى أن "فرنسا، بإخلاص واحترام، جعلت دوما التعاون مع المغرب أولوية"، مبرزا "قناعته بأن القدرة النموذجية للشراكة الاستثنائية التي تربط فرنسا والمغرب كفيلة بإيجاد الأجوبة المناسبة للرهانات الكبرى في الوقت الراهن"، وشدد على "النجاحات التي حققها المغرب منذ بداية حكم جلالتكم وما حملته من زخم تحديثي، كانت رائعة".

Video poster

ومن جه أخرى حملت برقية ماكرون تحت سطورها، استحضار بلاده لـ"الإخلاص والاحترام" في علاقتها بالمغرب، قائلا "النجاحات التي حققها المغرب منذ بداية حكم جلالتكم وما حملته من زخم تحديثي كانت رائعة”، قبل أن يضيف أن "فرنسا، بإخلاص واحترام، جعلت دوما التعاون مع المغرب أولوية".

وكان آخر تواصل علني بين زعيمي البلدين، عبر برقية أقصر من المعتاد بعث بها العاهل المغربي إلى الرئيس الفرنسي يوم 14 يوليو/تموز 2023، مكونة من فقرتين موجزتين أعلنت عنهما وكالة الأنباء الرسمية، وتفادت البرقية التطرق إلى أي شيء يهم العلاقات المغربية الفرنسية.

وجاء فيه القصاصة "بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني، وأضافت أن الملك أعرب "عن أحر تهانئه للرئيس إيمانويل ماكرون، مقرونة بمتمنياته للشعب الفرنسي بمزيد الازدهار والرخاء".

.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق