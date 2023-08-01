الرئيس الفرنسي للعاهل المغربي: "العلاقة بين باريس والرباط قادرة على أن تنمو وتتعزز بشكل أكبر"

"قناعته بأن القدرة النموذجية للشراكة الاستثنائية التي تربط فرنسا والمغرب كفيلة بإيجاد الأجوبة المناسبة للرهانات الكبرى في الوقت الراهن

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة إلى العالاله المغربي محمد السادس بمناسبة الذكرى 24 لذكرى عيد العرش عن "مشاعر الصداقة العميقة التي يكنها الشعب الفرنسي للشعب المغربي"، مؤكدا أن "العلاقة بين فرنسا والمغرب قادرة على أن تنمو وتتعزز بشكل أكبر" يأتي ذلك في ظل فتور وتوتر غير مسبوقين تمران منهما العلاقات المغربية الفرنسية منذ أكثر من عام.

وأشار ماكرون إلى أن "فرنسا، بإخلاص واحترام، جعلت دوما التعاون مع المغرب أولوية"، مبرزا "قناعته بأن القدرة النموذجية للشراكة الاستثنائية التي تربط فرنسا والمغرب كفيلة بإيجاد الأجوبة المناسبة للرهانات الكبرى في الوقت الراهن"، وشدد على "النجاحات التي حققها المغرب منذ بداية حكم جلالتكم وما حملته من زخم تحديثي، كانت رائعة".

ومن جه أخرى حملت برقية ماكرون تحت سطورها، استحضار بلاده لـ"الإخلاص والاحترام" في علاقتها بالمغرب، قائلا "النجاحات التي حققها المغرب منذ بداية حكم جلالتكم وما حملته من زخم تحديثي كانت رائعة”، قبل أن يضيف أن "فرنسا، بإخلاص واحترام، جعلت دوما التعاون مع المغرب أولوية".

وكان آخر تواصل علني بين زعيمي البلدين، عبر برقية أقصر من المعتاد بعث بها العاهل المغربي إلى الرئيس الفرنسي يوم 14 يوليو/تموز 2023، مكونة من فقرتين موجزتين أعلنت عنهما وكالة الأنباء الرسمية، وتفادت البرقية التطرق إلى أي شيء يهم العلاقات المغربية الفرنسية.

وجاء فيه القصاصة "بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني، وأضافت أن الملك أعرب "عن أحر تهانئه للرئيس إيمانويل ماكرون، مقرونة بمتمنياته للشعب الفرنسي بمزيد الازدهار والرخاء".

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