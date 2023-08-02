نتنياهو يهنئ العاهل المغربي بعيد العرش: "سترتقي العلاقات بين بلدينا إلى مستويات أعلى"

نتنياهو:"اعتراف إسرائيل مؤخرا بسيادة المغرب على الصحراء، وزيارته المرتقبة للمغرب، سترتقي بهذه العلاقات إلى مستويات أعلى"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في برقية للعاهل المغربي محمد السادس بمناسبة الذكرى 24 لعيد العرش على أن "اعتراف إسرائيل مؤخرا بسيادة المغرب على الصحراء، وزيارته المرتقبة للمغرب، سترتقي بهذه العلاقات إلى مستويات أعلى"معربا له "عن أحر تهانئه ومتمنياته لجلالته بالصحة والازدهار".

ومما جاء في هذه البرقية أيضا "تحت قيادتكم حقق المغرب تقدما كبيرا في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية" وتابع نتنياهو أن العلاقات العميقة بين البلدين، تنبني على تاريخ مشترك، وتقارب عميق بين الشعبين

وكان العاهل المغربي قد دعا، يوم 19 يوليو/تموز المنصلام، نتنياهو لزيارة المغرب في رسالة شخصية دافئة شكر فيها الملك إسرائيل على اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء، وقال "الزيارة ستفتح آفاقا جديدة لتعزيز العلاقات بين بلدينا".ووصف العاهل المغربي قرار إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه والنظر إيجابيا في فتح قنصلية بمدينة الداخلة بكون قرار “صائب ومتبصر”. وقالت الرسالة"امعالي الوزير الأول، يطيب لي أن أعرب لكم عن خالص شكري وعظيم تقديري على رسالتكم التي أبلغتموني من خلالها بقرار دولة إسرائيل الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على صحرائها والنظر إيجابياً في فتح قنصلية لبلدكم في مدينة الداخلة”.

وكان بيان صادر عن ديوان الملكي المغربي يوم 17 يوليو/تموز المنصرم فد أعلن، أن العاهل المغربي محمد السادس توصل برسالة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبلغه من خلالها بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه. وأكد نتنياهو أن موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة" وشدد على أنه سيتم "إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية".