رئيس البرلمان الموريتاني يعتزم "تعزيز التعاون وتطوير العلاقات مع جبهة البوليساريو"

“وجود مساعي للجبهة المدعومة من الجزائر، للتدخل في الانتخابات الموريتانية عبر إرسال ناخبين غير شرعيين إلى مراكز الاقتراع بموريتانيا؛

أعرب رئيسا الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان) الحاكم محمد ولد مكت، باسم جميع النواب في رسالة جوابية إلى جلهة البوليساريو، عن “عزمه لتعزيز التعاون وتطوير العلاقات بين البرلمان الموريتاني والبوليساريو" معبرا عن “سعادته للرسالة التهنئة" التي وجهتها الجبهة إليه منذ تعيينه مؤخرا.

وفي العام المنصرم، اتفق رئيس مجلس النواب المغربي راشيد الطالبي العلمي، مع نظيره الموريتاني السابق الشيخ أحمد بايه، على تعميق التعاون البرلماني بين البلدين؛ وهو الأمر الذي قد يواجه “عراقيل” في الوقت المقبل بسبب الرسالة الجوابية لرئيس الجمعية الوطنية الموريتانية الحديث.

وأشارت تقارير متطابقة إلى “وجود مساعي للجبهة المدعومة من الجزائر، للتدخل في الانتخابات الموريتانية عبر إرسال ناخبين غير شرعيين إلى مراكز الاقتراع بموريتانيا؛ وهو ما رفضه نشطاء محليون، معتبرين إياه تدخلا في الشأن الداخلي”.

وفي السياق قال المحلل السياسي الموريتاني الوالي سيدي هيبة، إن “مواقف الرئيس الجديد للبرلمان الموريتاني لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تكون معبرة عن الموقف الرسمي للدولة الموريتانية، والذي يلتزم بالأساس الحياد الكامل في قضية الصحراء المغربية”.وأورد سيدي هيبة، في تصريح لموقع "هسبريس" الإخباري المغربي، أن “ما قاله الرئيس الجديد لمجلس النواب الموريتاني يبقى مجرد موقف شخصي، خارج تماما عن رغبة موريتانيا وشعبها في الحفاظ على علاقات طيبة مع الجار المغربي”.وشدد المتحدث عينه على أن “العلاقات بين نواكشوط والرباط تعرف تطورا مهما، يتخلله ذلك جو من الاحترام المتبادل؛ وهو ما يجب الحفاظ عليه في المستقبل”.

وكان البرلمان الموريتاني قد انتخب، النائب عن حزب "الإنصاف" الحاكم محمد ولد مكت، رئيسا له، في أولى جلساته عقب انتخابات مايو/ أيار المنصرم، بعدما حصل على 137 صوتا من أصل 176 في البرلمان، فيما حصل منافسه مرشح حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" المعارض أحمدو ولد امباله على 27 صوتا.