النيجر: فرنسا وإيطاليا وإسبانيا تعلن إجلاء مواطنيها ونيجيريا تعاقب الانقلابيين بقطع الكهرباء

بعد مخاوف من تعرض مواطنيها وغيرهم من الأوروبيين للخطر بعد الانقلاب العسكري الذي قام به جنود متمردون، الأسبوع المنصرم

أعلنت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا إجلاء مواطنيها وعدد من الرعايا الأوروبيين من النيجر، في ما لم تعلن الولايات المتحدة بعد عن خطط للإجلاء، لكن بعض الأميركيين غادر بمساعدة دول أوروبية، وقررت نيجيريا قطع الكهرباء ضمن العقوبات على الانقلابيين، حيث اصطف رعايا الدول الأجنبية خارج مطار في عاصمة النيجر، صباح اليوم الأربعاء، في انتظار رحلة إجلاء ثالثة.

وأجلت القوات الفرنسية في العاصمة نيامي مئات الرعايا الفرنسيين إلى باريس على متن رحلتين، أمس الثلاثاء، بعد مخاوف من تعرض مواطنيها وغيرهم من الأوروبيين للخطر بعد الانقلاب العسكري الذي قام به جنود متمردون، الأسبوع الماضي، والذي أطاح بالرئيس محمد بازوم الذي جرى احتجازه.

وصرح وزير الدفاع الإيطالي أن طائرة عسكرية إيطالية هبطت في روما، اليوم الأربعاء، وعلى متنها 99 راكباً، من بينهم 21 أميركياً ومدنيون من دول أخرى.

وقبل شروق شمس الأربعاء، اصطف المئات خارج صالة المغادرة في مطار نيامي أملا في الإجلاء، بعد إلغاء رحلة ثالثة في الليلة السابقة. وافترش البعض الأرض، فيما شوهد آخرون يلعبون ألعاباً إلكترونية أو يتحدثون عبر الهاتف.

والثلاثاء ليلاً دعت حركة "إم. 62"، وهي مجموعة ناشطة نظمت احتجاجات مؤيدة لروسيا ومعارضة لفرنسا، سكان نيامي إلى التعبئة وإغلاق المطار حتى مغادرة القوات العسكرية الأجنبية للبلاد.

وقال مهامان سانوسي، المنسق الوطني للمجموعة في بيان "أي إجلاء للأوروبيين (يجب) أن يكون مشروطاً بالرحيل الفوري للقوات العسكرية الأجنبية".

ووفق الخارجية الفرنسية، أبدى 600 فرنسي من أصل 1200 مسجّلين لدى الدوائر القنصلية في نيامي، رغبتهم في المغادرة والعودة إلى بلادهم وفي وقت سابق، أوضحت هيئة الأركان أن إجلاء الجنود الفرنسيّين المتمركزين في النيجر "ليس على جدول الأعمال".