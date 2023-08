لقي ثمانية أشخاص مصرعهم في حادث مفجع في الجزائر بعد سقوطهم في بئر في ولاية سطيف شرق البلاد.

وبحسب التقارير فقد لقي حتفه اختناقا جراء الغازات السامة المنبعثة من البئر، الوالد الذي يبلغ من العمر 57 عاما وسبعة من عائلته تتراوح أعمارهم بين 23 و40 عاما كانوا يقومون بحفر وتنظيف بئر يبلغ عمقه 15 مترا.