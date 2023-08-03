بحسب التقارير فقد لقي حتفه اختناقا الوالد 57 عاما وسبعة من عائلته تتراوح أعمارهم بين 23 و40 عاما كانوا يقومون بحفر وتنظيف بئر يبلغ عمقه 15 مترا

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم في حادث مفجع في الجزائر بعد سقوطهم في بئر في ولاية سطيف شرق البلاد.

وبحسب التقارير فقد لقي حتفه اختناقا جراء الغازات السامة المنبعثة من البئر، الوالد الذي يبلغ من العمر 57 عاما وسبعة من عائلته تتراوح أعمارهم بين 23 و40 عاما كانوا يقومون بحفر وتنظيف بئر يبلغ عمقه 15 مترا.

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حضرت الى المكان قوات الحماية المدنية وانتشلت الجثث في عملية معقدة تطلبت مشاركة 35 رجلا و3 شاحنات و4 سيارات إسعاف وغطاسين اثنين وفرقة للتدخل في الأماكن الوعرة.

وحضر لمواساة العائلة وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم الجزائري إبراهيم مراد برفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو وتم الإيعاز بفتح تحقيق في الحادث الأليم.