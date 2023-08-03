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بايدن يدعو للإفراج الفوري عن رئيس النيجر محمد بازوم

i24NEWS - AFP

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يخاطب الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمة بشأن تجنب التخلف عن السداد واتفاقية الميزانية بين الحزبين ، في المكتب البيضاوي للبيت الأبيض في واشنطن العاصمة ، الولايات المتحدة.
JIM WATSON / POOL / AFPيخاطب الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمة بشأن تجنب التخلف عن السداد واتفاقية الميزانية بين الحزبين ، في المكتب البيضاوي للبيت الأبيض في واشنطن العاصمة ، الولايات المتحدة.

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر محمد بازوم على إثر محاولة انقلاب أزاحت بازوم الموالي لفرنسا

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان الخميس، إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر محمد بازوم.

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فور الانقلاب، ظهر قائد الحرس الرئاسي في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني، على التلفزيون الوطنية، باعتباره رجل السلطة الجديد في البلاد، وتلا بياناً بصفته "رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن"، أي المجلس العسكري، فيما دعا وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن، من جانبه أيضا إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم.

يتبع...

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