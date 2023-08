هتافات مثيرة للقلق في جنوب افريقيا تدعو لقتل المزارعين البيض

هدر حوالي مائة ألف شخص تجمعوا في استاد مدينة سويتو بضواحي جوهانسبورغ نهاية الأسبوع مرددين أغنية تدعو إلى قتل المواطنين البيض الذين يعيشون في جنوب افريقيا (Kill the Boer)، وهو ما جر انتقادات وإدانات عديدة.

ووفق التقرير في "نيويورك تايمز" يتهم الكثيرون في جنوب أفريقيا وحول العالم جوليوس ماليما زعيم حزب "المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية" اليساري المتطرف، بتشجيع الحرب الأهلية والدعوة إلى الإبادة الجماعية. يدعو ماليما في أغنيته المثيرة للجدل إلى قتل البوير، أحفاد المستوطنين الهولنديين في جنوب إفريقيا.

يبلغ عدد السكان البيض في جنوب إفريقيا، بعد ما يقرب من 30 عامًا من إلغاء نظام الفصل العنصري، حوالي 10 ٪ من السكان. يمتلك العديد منهم مزارع زراعية تغطي مساحات كبيرة من الأرض، ورثوا الكثير منها عن أسلافهم الذين كانوا جزءًا من النظام القاسي.