بلينكن: واشنطن تدعم قرارات "إيكواس" بعد انقلاب النيجر

الرئيس النيجيري يدعو الى "حلّ ودّي" لأزمة الانقلاب في النيجر

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، دعم الولايات المتحدة القوي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، فيما يتعلق بقراراتها حول الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، في النيجر.

وقال بلينكن في تصريحات للصحفيين، الخميس: "ندعم بقوة قيادة منظمة إيكواس فيما يتعلق بالتطورات في النيجر.. بيانات المنظمة مهمة وقوية ونحن ندعمها". وأكد أيضا أن الولايات المتحدة تدعم كل ما تدعو إليه المنظمة في أعقاب الانقلاب العسكري في النيجر.

ودعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، إلى الإفراج الفوري عن الرئيس المحتجز من قادة الانقلاب، وعائلته "وحماية الديمقراطية التي تحققت بصعوبة في النيجر" وفق تعبيره.

ويحتجز أعضاء في الحرس الرئاسي بقيادة، عبد الرحمن تشياني، قائد الانقلاب الذي أعلن نفسه رئيسا للمجلس الانتقالي، الرئيس بازوم (63 عاما) وعائلته منذ 26 يوليو في مقر إقامته في القصر الرئاسي، فيما أكد حزبه أنه تم قطع الكهرباء عنهم الخميس عمدا.

وقررت "إيكواس"، الأحد، فرض حصار اقتصادي على النيجر، والتعليق "الفوري... لجميع المعاملات التجارية والمالية" معها، ومنحت مهلة أسبوع واحد للمجلس العسكري للعودة إلى النظام الدستوري، بحسب فرانس برس.

الرئيس النيجيري يدعو الى "حلّ ودّي" لأزمة الانقلاب في النيجر

دعا الرئيس النيجيري بولا تينوبو الذي تتولى بلاده رئاسة الجماعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إكواس)، وفد الجماعة المتّجه الى النيجر العمل على التوصل الى "حلّ ودّي" لأزمة الانقلاب العسكري.

وإضافة الى هذا الوفد، كشف تينوبو أنه شكّل وفدا آخر لبحث الأزمة مع "قادة ليبيا والجزائر"، وأنه أوعز الى الوفدين "الانخراط بشدّة مع كل الأطراف المعنيين، ولحظ القيام بكل ما يتطلّبه الأمر لضمان التوصل الى حلّ شامل وودّي للوضع في النيجر".