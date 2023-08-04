الجزائر: تبون يُجري تغييرات برؤساء مجالس القضاء

"أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين"

أجرى أمس الخميس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية.

(AP Photo/Anis Belghoul) الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يحضر القمة العربية في الجزائر العاصمة ، الأربعاء 2 نوفمبر 2022.

جاء ذلك وفق بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية نشرته الخميس، عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك. وقال البيان: "أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين". وأضاف: "شملت التعديلات رؤساء مجلس قضاء ونوابا عامّين، فيما تم إنهاء مهامّ آخرين". بحسب ما نشرت وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

الحركة الحركة شملت تحويل 4 رؤساء مجالس قضائية و 6 نواب عامين. كما تم ترقية 18 قاضي لتولي منصب رئيس مجلس قضاء أونائب عام. وشملت الحركة إنهاء مهام 7 رؤساء مجالس قضائية و 9 نواب عاميين. وأضاف البيان ان هذه الحركة تهدف إلى إعطاء ديناميكية لسير الجهات القضائية وتحسين نوعية أدائها من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في ميدان العمل القضائي.