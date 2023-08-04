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وزارة الخارجية تحث الإسرائيليين على البقاء في منازلهم مع إعلان حالة الطوارئ في إثيوبيا

i24NEWS

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،صورة جنود حكوميون إثيوبيون في شاحنة على طريق بالقرب من أغولا ، شمال ميكيلي ، في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا يوم السبت 8 مايو 2021.
(AP Photo/Ben Curtis, File)،صورة جنود حكوميون إثيوبيون في شاحنة على طريق بالقرب من أغولا ، شمال ميكيلي ، في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا يوم السبت 8 مايو 2021.

وذلك في أعقاب الاشتباكات العنيفة التي وقعت في المنطقة في الأيام الأخيرة بين الجماعات المحلية المسلحة و قوات الأمن الاتحادية

أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تحذيرا اليوم (الجمعة) للإسرائيليين المقيمين في منطقة جوندار بإثيوبيا وأولئك الذين يخططون للوصول إلى هناك في المستقبل القريب، في أعقاب الاشتباكات العنيفة التي وقعت في المنطقة في الأيام الأخيرة بين الجماعات المحلية المسلحة و قوات الأمن الاتحادية.

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تقول الرسالة: "الطرق من وإلى جوندار مغلقة، وحتى المطار في جوندار مغلق" ، "يُطلب من الإسرائيليين المقيمين في مناطق جوندار وفولو وجوجيم البقاء في منازلهم، والتأكد من ان تكون هواتفهم المحمولة متاحة، والتأكد من أخذ أقصى قدر من الاحتياطات والتواصل والتحديث عن أوضاعهم من خلال السفارة الإسرائيلية في أديس أو من خلال غرفة العمليات في وزارة الخارجية "

وأعلنت الحكومة الاتحادية في إثيوبيا، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ بعد اشتباكات لأيام في إقليم أمهرة بين الجيش وميليشيا محلية.

وسرعان ما تحول القتال الذي اندلع في ثاني أكبر منطقة في إثيوبيا هذا الأسبوع بين ميليشيا "فانو" وقوات الدفاع الوطني الإثيوبية إلى أزمة أمنية كبيرة. وطلبت حكومة أمهرة، أمس الخميس، مساعدة إضافية من السلطات الاتحادية لإعادة فرض النظام.

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