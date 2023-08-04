الكرملين: التدخل الأجنبي لن يحل الأزمة في النيجر

باريس: سلطات النيجر "الشرعية" وحدها مخولة إلغاء الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا

رأى الكرملين الجمعة أن التدخل الأجنبي لن يسمح بحل الأزمة في النيجر في وقت دعا فيه الرئيس المخلوع محمد بازوم واشنطن والأسرة الدولية إلى التحرك.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لصحافيين "من غير المرجح أن يسمح تدخل قوات من خارج المنطقة بتحسن الوضع" داعيا في الوقت ذاته إلى "العودة سريعا إلى النظام الدستوري".

كما وعلقت فرنسا الجمعة على إلغاء الانقلابيين في النيجر اتفاقات للتعاون العسكري مع باريس، مشددة على أن "وحدها سلطات النيجر الشرعية" مخولة فسخها.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية "تذكر فرنسا بأن الإطار القانوني لتعاونها مع النيجر في مجال الدفاع يستند إلى اتفاقات أبرمت مع السلطات النيجرية الشرعية" مضيفة أن فرنسا "تعترف شأنها في ذلك شأن كامل الأسرة الدولية، فقط" بهذه السلطات.