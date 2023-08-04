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الرئيس الروسي يعلن عن قرب توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع المغرب

i24NEWS

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومجموعة من القادة الأفارقة يعقدون اجتماعا بشأن أوكرانيا في القمة الروسية الأفريقية الثانية في سانت بطرسبرغ في 28 يوليو 2023.
Vladimir SMIRNOV / TASS Host Photo Agency / AFPالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومجموعة من القادة الأفارقة يعقدون اجتماعا بشأن أوكرانيا في القمة الروسية الأفريقية الثانية في سانت بطرسبرغ في 28 يوليو 2023.

الرئيس الروسي“نحن نعد اتفاقيات حول مناطق تجارة حرة مع مصر والمغرب وتونس والجزائر، جميعها في شمال أفريقيا”

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، “نحن نعد اتفاقيات حول مناطق تجارة حرة مع مصر والمغرب وتونس والجزائر، جميعها في شمال أفريقيا”وأضاف بوتين “هناك الكثير مما يسمى بنقاط التنمية في القارة، وهناك بلدان مثيرة للاهتمام للغاية. لذلك، لا ينبغي بأي حال أن نفوّت مناطق أخرى” جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة الروسية. 

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وأكد بوتين على أن“القارة كبيرة ومن الواضح وبحسب العديد من الخبراء، أنها ستتطور بشكل إيجابي وستعوض ما فاتها ربما العقود الماضية” وتابع “رأينا جميعًا معكم أنهم يشعرون بأنهم أصدقاء في روسيا، ونتعامل مع الدول الأفريقية كأصدقاء، ونحن بحاجة إلى تحويل هذا المستوى من الثقة السياسية إلى تعاون اقتصادي”.

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وشدد بوتين على أن العلاقات السياسية المبنية على الثقة والصداقة بين روسيا وأفريقيا يجب أن تعمق التعاون الاقتصادي بينهما.

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