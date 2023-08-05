الجزائر تبلغ نيجيريا رفضها استخدام القوة ضد انقلابيي النيجر ووزراء دفاع "إيكواس" يضعون خطة لتدخل "محتمل"

أضاف البيان أن عطاف “شدد على ضرورة تفعيل كافة الطرق والسبل الدبلوماسية وتجنب خيار اللجوء إلى القوة (ضد قادة الانقلاب) الذي لا يمكن إلا أن يزيد الأوضاع تعقيدا

كشفت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها، أن الجزائر أبلغت أمس الجمعة، نيجيريا برفضها استخدام القوة ضد قادة الانقلاب العسكري في النيجر، فيما أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، أن وزراء دفاعها وضعوا خطة لتدخل عسكري "محتمل" في النيجر "ما لم يتراجع قادة الانقلاب عما فعلوه".

وقالت الخارجية الجزائرية، أن الوزير أحمد عطاف، استقبل باباغانا كينجيبي المبعوث الخاص للرئيس النيجيري، الذي وصل إلى الجزائر حاملا رسالة خطية إلى الرئيس عبد المجيد تبون، من نظيره النيجيري بولا أحمد تينوبو، الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا “إيكواس”.

وأضاف البيان أن عطاف “شدد على ضرورة تفعيل كافة الطرق والسبل الدبلوماسية وتجنب خيار اللجوء إلى القوة (ضد قادة الانقلاب) الذي لا يمكن إلا أن يزيد الأوضاع تعقيدا وتأزما وخطورة على النيجر وعلى المنطقة برمتها”، كما جدد التعبير عن موقف الجزائر “الرافض للانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي (محمد بازوم) في هذا البلد الشقيق والجار، والداعي إلى عودته إلى منصبه الدستوري بصفته رئيس جمهورية النيجر”.

وفي نفس السياق، أعلن مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في "إيكواس" عبد الفتاح موسى، في ختام اجتماع استضافته العاصمة النيجيرية أبوجا بين الأربعاء والجمعة، بحث خلاله وزراء دفاع المجموعة سيناريوهات مواجهة الانقلاب العسكري في النيجر.

وكشف موسى أن "وزراء دفاع المجموعة وضعوا خطة لتدخل محتمل في النيجر، تشمل كيفية وموعد نشر القوات"، وقال متحدثا بلسان المجموعة: "لن نبلغ قادة الانقلاب في النيجر بمكان وموعد ضربتنا، والقرار سيتخذه رؤساء دول المجموعة".

وتابع: "ما زلنا نرغب في أن تنجح الدبلوماسية بشأن النيجر، ونمنح قادة الانقلاب كل الفرص للتراجع عمّا فعلوه".