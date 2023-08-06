عشية انتهاء مهلة إيكواس: الرئيس الجزائري يرفض التدخل العسكري في النيجر

دعا تبون الجيش في النيجر إلى الحفاظ على حياة المواطنين والرعايا الأجانب وسط تأكيده على أن البلدان التي تم التدخل العسكري فيها لا تزال تعاني من الأزمات

على وقع انتهاء المهلة التي منحتها الإيكواس الأحد المنصرم لقادة الانقلاب في النيجر في إشارة إلى مهلة لأسبوع واحد للمجلس العسكري للعودة إلى النظام الدستوري، صرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والذي تتشارك حدود بلاده مع حدود النيجر أن أزمة النيجر تهديد مباشر للجزائر لكن "الحل يكمن في المنطق وليس باستخدام القوة" رافضا رفضا تاما التدخل العسكري في نيامي، وفق النشر في الميادين.

وشدد تبون خلال اللقاء الإعلامي الدوري له مع ممثلي الصحافة الوطنية على استعداد بلاده من أجل لم الشمل وإطلاق الحوار في البلد الذي شهد مؤخرا انقلابا قلب الأوراق رأسا على عقب.

ودعا تبون الجيش في النيجر إلى الحفاظ على حياة المواطنين والرعايا الأجانب حتى لا تنزلق النيجر إلى الفوضى، وسط تأكيده على أن البلدان التي تم التدخل العسكري فيها لا تزال تعاني من الأزمات.

وأضاف تبون أن "الجزائر لن تتدخل عسكرياً، ولن تستعمل القوة مع جيرانها الذين سيبقون أشقاء وأخوان، وهي مع الشرعية الدستورية وضد استعمال القوة"، مشدداً على استعداد بلاده لمواجهة أي خطر عند الحدود.