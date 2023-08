المغرب: مقتل 24 شخصا في حادث سقوط حافلة بواد

أفادت السلطات المغربية، أن 24 شخصا لقوا مصرعهم، اليوم الأحد، إثر سقوط حافلة صغيرة في واد على طريق جبلي في إقليم أزيلال بوسط المغرب، في حصيلة تعد بين الأعلى التي تسجلها المملكة لحوادث السير.

وأوضحت سلطات الإقليم، أن "حافلة تقل ركابا كانت متجهة الى السوق الأسبوعية في مدينة دمنات انقلبت على أحد المنعطفات".

بعد سقوطها في واد عميق على طريق جبلي خطير، تحطمت الحافلة، بحسب صور بثتها القناة التلفزيونية العامة الثانية.

وقال مدير مستشفى دمنات يوسف مخلوفي في مداخلة هاتفية مع التلفزيون "للأسف... كل من كانوا في الحافلة ماتوا، أحدهم نقل للمستشفى في حال خطرة وللأسف توفي متأثرا بجروحه".

ومن بين الضحايا الـ24 امرأتان وطفل، بحسب التلفزيون، وفتح تحقيق لتحديد ملابسات هذه المأساة، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.