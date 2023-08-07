قادة الانقلاب في النيجر يغلقون المجال الجوي تحسبا لهجوم محتمل

أغلقت النيجر ممثلة بقادة الانقلاب العسكري، مجالها الجوي ليلا بين الأحد والاثنين، في إطار ترقب ما ستؤول إليه الأمور عقب انقضاء المهلة التي فرضتها الإيكواس

أغلقت النيجر ممثلة بقادة الانقلاب العسكري، مجالها الجوي ليلا بين الأحد والاثنين، في إطار ترقب ما ستؤول إليه الأمور عقب انقضاء المهلة التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) قبل تدخل عسكري محتمل.

وقال قادة الانقلاب في النيجر إن أي تدخلات ستقابل "برد فعال وفوري".

وطالبت المنظمة ذات الشأن في غرب إفريقيا الأسبوع الماضي بالإفراج عن الرئيس السابق محمد بازوم، الذي أطاح به حارسه واحتجزه في 26 يوليو / تموز. وأبدت في الوقت نفسه استعدادها لاستخدام القوة العسكرية ضد القيادة العسكرية.

وقال بيان للمجلس العسكري "في مواجهة خطر التدخل الذي أصبح أكثر وضوحا من خلال استعدادات الدول المجاورة، فإن المجال الجوي للنيجر مغلق اعتبارا من هذا اليوم الأحد".

صرح عبد الفتو موسى مفوض المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بأنه "نريد الدبلوماسية أن تنجح ونريد نقل هذه الرسالة بوضوح لهم (العسكريين) بأننا نمنحهم كل فرصة لعكس ما فعلوه" ، لكنه حذر من أن "كل العناصر التي ستدخل في أي تدخل تم التوصل إليها في نهاية المطاف".

قدم بازوم، الذي يفترض أنه لا يزال محتجزًا في مقر إقامته الرئاسي، نداءًا إلى المجتمع الدولي الأسبوع الماضي لإنقاذ بلاده.

دفع سجنه والإطاحة بحكومته القوى الغربية إلى البدء في نقل مواطنيها جوًا إلى خارج البلاد، مع تقليص المساعدات للنيجر بشكل كبير في أعقاب ذلك.

وفي حديث له أمام الصحافة الأحد، أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن رفضه للتدخل العسكري في النيجر بالرغم من إقراره بأن أزمة النيجر تمثل تهديدا مباشرا للجزائر لكنه قال إن "الحل يكمن في المنطق وليس باستخدام القوة" ضد نيامي.