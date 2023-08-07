البحرية المغربية انتشلت خمس جثث مهاجرين جميعهم من السنغال وأنقذت 189 آخرين بعدما انقلب قارب كانوا يستقلونه، السبت المنصرم، قبالة ساحل الكركرات في الصحراء.

ذكر مصدر عسكري مغربي، اليوم الإثنين، أن البحرية المغربية انتشلت خمس جثث مهاجرين جميعهم من السنغال وأنقذت 189 آخرين بعدما انقلب قارب كانوا يستقلونه، السبت المنصرم، قبالة ساحل الكركرات في الصحراء.

وقال المصدر لوكالة الانباء المغربية إن جثث المهاجرين الخمسة إضافة الى 11 مهاجرا "في حالة صحية حرجة نقلوا الى ميناء الداخلة" في الصحراء

وفي السياق أوردت وكالة رويترز، أمس الأحد، عن مسؤول قضائي تونسي إن ما لا يقل عن أربعة مهاجرين غير نظاميين لقوا حتفهم، كما تم اعتبار 51 آخرون في عداد المفقودين، وذلك بعد غرق مركب للمهاجرين قبالة سواحل جزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس (جنوب شرق البلاد).

وأضافت الوكالة نقلا عن المسؤول أن جميع المهاجرين الذين كانوا على متن المركب من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.

ورجح متابعون في تونس أن يكون حادث غرق القوارب كانت في الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت وهي ليلة شهدت عواصف شديدة رياح قوية تسببت بالتالي في غرق قارب هؤلاء لمهاجرين.