بوركينا فاسو: عشرون قتيلا في هجوم لجهاديين مفترضين

"الهجوم اسفر عن عشرين قتيلا معظمهم تجار"، فيما تحدث تاجر عن "مقتل 25 شخصا". واوضح المصدر الأمني ان هجوما آخر استهدف الخميس "عشرات الاليات التي تنقل بضائع".

أفادت مصادر أمنية ومحلية في بوركينا فاسو، اليوم الإثنين،عن مقتل 20 شخصا في هجوم شنه جهاديون مفترضون قرب مدينة بيتو في المنطقة الشرقية الوسطى المتاخمة لتوغو،

وقال مصدر امني إن "الهجوم اسفر عن عشرين قتيلا معظمهم تجار"، فيما تحدث تاجر عن "مقتل 25 شخصا". واوضح المصدر الأمني ان هجوما آخر استهدف الخميس "عشرات الاليات التي تنقل بضائع".

وفي وقت سابق من شهر فبراير/شباك المنصرم لقي ما لا يقل عن 70 جنديا مقتلهم في بوركينا فاسو خلال أربعة أيام في هجومين وقعا شمالا قرب مالي يؤكدان عودة اعمال العنف الجهادية في هذا البلد منذ مطلع العام.

وأسفرت الغارات التي نسبت إلى جماعات جهادية عن مقتل أكثر من 200 شخص بين مدنيين وعسكريين في بوركينا منذ مطلع كانون الثاني/يناير، كما قتل 15 جنديا على الأقل مساء الاثنين في ولاية أودالان في أقصى شمال البلاد على بعد كيلومترات من الحدود مع مالي، بحسب مصادر امنية.