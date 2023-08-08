النيجر: الانقلابيون يعينون الخبير الاقتصادي علي الأمين زين رئيسا للوزراء

قالت مسؤولة أميركية رفيعة، أمس الاثنين، إن قادة الانقلاب في النيجر يدركون مخاطر الاقتداء بدول الجوار في التعاون مع مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية.

أعلن المجلس العسكري الانقلابي في النيجر،الثلاثاء، عن تعيين علي الأمين زين رئيسا للوزراء، فيما قالت مساعدة وزير الخارجيّة الأميركي فيكتوريا نولاند إنّها التقت القادّة العسكريّين من دون إحراز تقدّم فوري على مسار إنهاء الانقلاب، في ما أعلنت مصادر مقربة من عائلة رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم نفيهم توقيعه أي بيان يفيد باستقالته، وأضافت عائلة بازوم أن الانقلابيين يضغطون عليه لتقديم استقالته.

وفي السياق قالت مسؤولة أميركية رفيعة، أمس الاثنين، إن قادة الانقلاب في النيجر يدركون مخاطر الاقتداء بدول الجوار في التعاون مع مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية.

وفي السياق يعقد قادة الجماعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا (إكواس) اجتماعا جديدا، الخميس الوشيك، لبحث الوضع في النيجر، بعد أسبوعين على الانقلاب الذي أطاح الرئيس محمد بازوم وغداة انتهاء مهلة حدّدتها المنظّمة للانقلابيّين من أجل تسليم السلطة أو مواجهة احتمال استخدام القوّة.

بمجرّد وصوله إلى السلطة، كان الرئيس الأسبق مامادو تانجا قد عيّن علي الأمين زين وزيرا للمال عام 2002 لمعالجة وضع اقتصادي ومالي فوضوي. وشغل زين منصب وزير المال إلى أن أُطيح تانجا في انقلاب عام 2010 نفّذه القائد العسكري سالو دجيبو، قبل تنظيم انتخابات رئاسيّة فاز بها محمدو إيسوفو، سلف محمد بازوم الذي أطيح من السلطة في 26 تمّوز/يوليو المنصرم. زين خبير اقتصادي شغل أيضا منصب ممثّل مصرف التنمية الإفريقي في تشاد وساحل العاج والغابون.