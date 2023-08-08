16 قتيلا وعشرات المفقودين إثر تداعي سفن مهاجرين قبالة تونس والصحراء المغربية

أصبح جزء كبير من ساحل شمال إفريقيا بوابة رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء الأفارقة، الذين يقدمون على رحلات محفوفة بخطر الموت أملا بحياة أفضل

لقي 16 مهاجرا حتفهم ولا يزال العشرات في عداد المفقودين بعد تحطم سفن قبالة سواحل تونس والصحراء المغربية، حسب ما أفاد مسؤولون يوم الاثنين، في الوقت الذي تواجه فيه شمال إفريقيا ارتفاعًا في عمليات عبور البحر باتجاه أوروبا.

أصبح جزء كبير من ساحل شمال إفريقيا بوابة رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء القادمين بشكل أساسي من أجزاء أخرى من القارة، محاولين القيام برحلات محفوفة بالمخاطر أملاً في حياة أفضل.

وقال المتحدث باسم المحكمة فوزي المصمودي لوكالة فرانس برس إن 11 مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم في غرق سفينة قبالة سواحل صفاقس. وأضاف المصمودي أن 44 آخرين في عداد المفقودين بينما تم إنقاذ اثنين آخرين من القارب الذي كان على متنه 57 شخصا وجميعهم من دول جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية.

أفاد الناجون من الغرق، بالقرب من جزر قرقنة التونسية في البحر الأبيض المتوسط ، بأن القارب "المؤقت" غادر نهاية الأسبوع من شاطئ شمال مدينة صفاقس الساحلية.

في غضون ذلك ، قالت السلطات المغربية إنه تم العثور على جثث خمسة مهاجرين، جميعهم من السنغال ، وتم إنقاذ 189 بعد انقلاب قاربهم قبالة الصحراء الغربية.

وقال مصدر عسكري لوكالة المغرب العربي للأنباء المملوكة للدولة في الرباط، إنه تم نقل الجثث الخمس و 11 مهاجرا في حالة "حرجة" إلى مستشفى بمدينة الداخلة في الصحراء المغربية على الساحل الأطلسي.

ارتفعت وفيات المهاجرين في السنوات الأخيرة مع فرار الآلاف من الحرب أو الفقر المدقع، سعيا لعبور البحر الأبيض المتوسط على أمل العثور على حياة أفضل في أوروبا. باتت الهجرة عن طريق عبور البحر الأبيض المتوسط من وسطه قبالة شمال إفريقيا إلى أوروبا الأكثر دموية في العالم حيث قتل أكثر من 20 ألفًا منذ عام 2014 ، وفقًا لمنظمة الهجرة الدولية.