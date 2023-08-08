تستورد فرمن النيجر على شكلها الخام لتشغيل الـ 56 مفاعلا نوويا في فرنسا، والتي تعد أهم مصدر الكهرباء في فرنسا، وهي المادة التي تساهم فرنسا في استخراجها في النيجر

تعتمد فرنسا على مادة اليورانيوم التي تستوردها من النيجر على شكلها الخام لتشغيل الـ 56 مفاعلا نوويا في فرنسا، والتي تعد أهم مصدر الكهرباء في فرنسا، وهي المادة التي تساهم فرنسا في استخراجها في النيجر عبر شركة “أورانو”، التي تمتلك الدولة الفرنسية فيها 45 بالمئة، حيث تستورد فرنسا 7000 طنا من اليورانيوم، ما يمثل 10 بالمئة من الطلب العالمي. وتمثل واردات فرنسا من هذه المادة من النيجر ما بين 10 و15 بالمئة.

وحسب الجمعية العالمية للنووي، يوجد في النيجر منجمان هامان لليورانيوم يوفران حوالي 5 في المئة من الإنتاج العالمي من خامات اليورانيوم عالية الجودة

بدأ تشغيل أول منجم تجاري لليورانيوم في النيجر في عام 1971 بعد اكتشاف المادة في النيجر عام 1957 من قبل المكتب الفرنسي للبحوث الجيولوجية، وفي عام 2021، أنتجت النيجر 2248 طنًا من اليورانيوم، وبلغ الإنتاج التراكمي من البلاد حوالي 150 ألف طن في نهاية عام 2019.

لذلك وفي سياق الانقلاب العسكري في النيجر، وخوفا من فقدان هذا البلد، أعلنت فرنسا أنها ستدعم بقوة جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) لإحباط الانقلاب العسكري في النيجر، حيث قالت وزيرة الخارجية الفرنسية “إن أمام المجلس العسكري في نيامي مهلة حتى غد الأحد لتسليم السلطة وإلا فإن تهديد الدول الأعضاء في إيكواس بالتدخل العسكري يجب أن يؤخذ “على محمل الجد”.

وقبل هذا، سبق لقادة الإنقلاب في النيجر وأن اتهموا فرنسا بالتحضير لتدخل عسكري، كما قرروا تعليق تصدير مادة اليورانيوم إلى فرنسا، حيث تعمل فرنسا على استغلال منجم النيجر من خلال الشركتين الفرنسيتن “صوماير” و”كوميناك” بترخيص من الشركة الفرنسية “أورانو”.

كما تستغل شركة “صوماير” مناجم اليورانيوم في كل من “أرليت”، “تامو”، “تاغورا” و”أرتوا”. 63.4 بالمئة من “صوماير” تمتلكها الشركة الفرنسية “أورانو”، في حين 36.6 بالمئة منها يمتلكها الديوان الوطني للمصادر المعدنية للنيجر. وقد تم إنشاء الشركة عام 1968 لتبدأ استغلال منجم “أرليت”.

في ما تستغل شركة “كوميناك” (مملوكة بنسبة 59 بالمئة من الشركة الفرنسية “أورانو”، و10 بالمئة من طرف الشركة الإسبانية “إينوزا”، و31 بالمئة من طرف المؤسسة النيجيرية للمناجم) مناجم اليورانيوم في كل من “أكوتا”، “أكولا” و”أفاستو/إيبا”. الشركة تم تأسيسها عام 1974 كي تبدأ الإنتاج في منجم “أكوتا” عام 1978.

أنتج المنجم حوالي 2000 طن في السنة من يورات المغنيسيوم. وعرف انتاج المنجم انخفاضا في الإنتاج بنسبة 30 بالمئة من 2015 إلى 2018، ومع استنفاذ الإحتياطات تم إغلاق المنجم في مارس 2021 بعد إنتاج 75000 طن.

كما أن شركة “إيمورارن شركة ذات أسهم” والتي تملك فيها الفرنسية “أورانو” 66.65 بالمئة من الأسهم،وتمتلك دولة النيجر فيها 33.35 بالمئة، نعنبر شركة أخرى لاستخراج اليورانيوم النيجيري، وهي مشروع استثماري قيمته 1.9 مليار دولار، بطاقة إنتاج 5000 طن في العام ولمدة 35 سنة إنطلاقا من أواخر عام 2013.

وكل هذا يدخل في المصالح الفرنسية التي قال عنها الرئيس الفرنسي ماكرون، عقب احتجاجات 30 جويلية أمام السفارة الفرنسية في نيامي “أي يهاجم الرعايا، الجيش، الدبلوماسيين والشركات الفرنسية سيرى فرنسا ترد فورا وبكل حزم”.

جدير بالذكر أن فرنسا احتلت النيجر من 1922 إإلى غاية 1960، الشيء الذي جعل تعدين اليورانيوم في النيجر يرتبط ارتباطا وثيقا بفرنسا وذلك نظرا لدور لجنة الطاقة الذرية الفرنسية وشركة “أورانو”.