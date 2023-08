رئيس أركان الجيش الجزائري يؤكد "استعداد بلاده لمواجهة أي خطر قد يمس بأمن وسلامة البلاد"

أعلن رئيس الأركان الجزائري، السعيد شنقريحة، أن المؤسسة العسكرية في الجزائر مستعدة لمواجهة أي خطر، مشيرا إلى أن "الجيش الوطني الشعبي سيبقى دائما وأبدا على استعداد لمواجهة أي خطر، قد يمس بأمن وسلامة الجزائر، مهما كان نوعه وحجمه حفاظا على وديعة الشهداء وضمانا لمستقبل الأجيال القادمة".

وأضاف المسؤول العسكري، أن "تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية وعصرنة وتطوير مختلف مكونات القوات المسلحة، يشكل أحد الركائز الأساسية التي يبنى عليها استراتيجية لمواجهة مختلف التحديات والمخاطر".

وجاء ذلك كأول تصريح له بعد انقلاب النيجر الذي تسود مخاوف في الجزائر من تداعياته الأمنية والإنسانية في المنطقة، وأوضح المسؤول خلال زيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الأولى بالبليدة شمال وسط البلاد.

وكانت النيجر ممثلة بقادة الانقلاب العسكري، قد أغلقت مجالها الجوي، في إطار ترقب ما ستؤول إليه الأمور عقب انقضاء المهلة التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) قبل تدخل عسكري محتمل.

وأعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن رفضه للتدخل العسكري في النيجر بالرغم من إقراره بأن أزمة النيجر تمثل تهديدا مباشرا للجزائر لكنه قال إن "الحل يكمن في المنطق وليس باستخدام القوة" ضد نيامي.

هذا وأبلغ المجلس العسكري في النيجر في وقت سابق، الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي كانت تريد إرسال وفد إلى نيامي، بأنه لا يستطيع المجيء في الوقت الحالي لأسباب "أمنية".