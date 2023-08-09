كان المجلس العسكري قد أعلن، الأحد المنصرم، إغلاق المجال الجوي "في مواجهة التهديد بالتدخل الذي بدأت تتّضح معالمه انطلاقاً من البلدان المجاورة"

اتهم المجلس العسكري الانقلابي في النيجر فرنسا، اليوم الأربعاء، بخرق المجال الجوي المغلق وبإطلاق سراح "إرهابيين"، في إشارة الى جهاديين يقاتلون في بعض مناطق البلاد، وأشار المجلس إلى أن هؤلاء شاركوا بعد الافراج عنهم "في اجتماع تخطيط" لهجوم على "مواقع عسكرية في منطقة الحدود الثلاث"، في إشارة الى المثلث بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي.

يأتي ذلك في ظلّ تلويح دول غرب إفريقية بالتدخل عسكرياً في نيامي ردّاً على الانقلاب على الرئيس محمد بازوم، وقال "المجلس الوطني لحفظ البلاد" الذي يتولى السلطة منذ انقلاب 26 تموز/يوليو إنّ "طائرة عسكرية" تستخدمها "القوات الفرنسية" أقلعت عند الساعة 6,01 صباحاً من نجامينا في تشاد وتعمّدت "قطع كلّ الاتصالات مع المراقبة الجوية لدى دخولها مجالنا الجوي بين الساعة 6,39 و11,15 بالتوقيت المحلي".

وتحدث المجلس عن تعرض "مركز الحرس الوطني في بوكو" الواقع في المنطقة الحدودية الى "اعتداء" لم يتمّ بعد تحديد "حصيلته"، من دون أن يربط بشكل مباشر بين ذلك وإطلاق الجهاديين.واعتبر المجلس أنّ ما يجري هو في سباق "خطة فعلية لزعزعة الاستقرار في بلدنا"، هدفها "ضرب صدقية" المجلس العسكري و"خلق شرخ مع الشعب الذي يدعمه، وشعور معمّم من انعدام الأمن".ودعا المجلس قوات الدفاع والأمن "لرفع مستوى التأهّب في مجمل أنحاء البلاد" وناشد الشعب البقاء "متأهّباً ويقظاً".

و كان المجلس العسكري قد أعلن، الأحد المنصرم، إغلاق المجال الجوي "في مواجهة التهديد بالتدخل الذي بدأت تتّضح معالمه انطلاقاً من البلدان المجاورة"، في إشارة الى انتهاء مهلة منحتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) للانقلابيين من أجل إعادة الانتظام الدستوري وفك احتجاز الرئيس بازوم.