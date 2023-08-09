وزارة الخارجية تدرس إجلاء الإسرائيليين من شمال إثيوبيا إلى العاصمة أديس أبابا

بتوجيه من وزير الخارجية إيلي كوهين، منذ اندلاع القتال في شمال إثيوبيا، أجرت وزارة الخارجية تقييمات عاجلة للوضع من أجل ضمان سلامة جميع الإسرائيليين

أصدر وزير الخارجية إيلي كوهين أوامر للمسؤولين المعنيين في وزارة الخارجية لبحث إمكانية إجلاء الإسرائيليين العالقين في منطقة جوندار في شمال البلاد، حيث يحاصر معظمهم، إلى العاصمة أديس أبابا. تواصل وزارة الخارجية إجراء تقييم للوضع الخاص فيما يتعلق بالتصعيد في إثيوبيا. حتى الآن تواصلت وزارة الخارجية مع 236 إسرائيليًا، فيما لا يزال الاتصال مقطوعا مع 39 إسرائيليا.

وقال وزير الخارجية إيلي كوهين معقبا على الأوضاع في أثيوبيا: "لن نترك أي إسرائيلي في الخلف، لقد أمرت جميع المسؤولين في وزارة الخارجية بالاتصال بأي إسرائيلي يحتاج إلى مساعدتنا، ولهذا الغرض، فإننا نشجع برامج المساعدة العملية ميدانيا، من بينها احتمالية الإخلاء إلى العاصمة أديس أبابا، حيث يعرف الوضع بأنه سلمي وتحت السيطرة الأمنية الكاملة للسلطات.

وأضاف الوزير "أنا أجري مشاورات مع رئيس الوزراء وبالتعاون مع مجلس الأمن القومي" نعمل لتوفير حل سريع لصالح جميع الإسرائيليين ومستحقي الهجرة (إلى إسرائيل بحال ثبتوا يهودا) عبر القنوات السياسية مع السلطات الإثيوبية وعلى الساحة الدولية. نحن لا ندخر جهدا لضمان سلامة جميع الاسرائيليين واليهود المحاصرين".

(AP Photo/Ben Curtis, File) صورة جنود حكوميون إثيوبيون في شاحنة على طريق بالقرب من أغولا ، شمال ميكيلي ، في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا يوم السبت 8 مايو 2021.

بتوجيه من وزير الخارجية إيلي كوهين، أجرت وزارة الخارجية، منذ اندلاع القتال في شمال إثيوبيا، تقييمات عاجلة للوضع من أجل ضمان سلامة جميع الإسرائيليين والمستحقين للهجرة في المنطقة.

تعمل السفارة الإسرائيلية في إثيوبيا وغرفة المتابعة وإدارة شؤون الإسرائيليين في الخارج مع السلطات في إسرائيل، على التواصل مع العائلات المحاصرة ويعملون بالتنسيق مع السلطات في إثيوبيا من أجل إيجاد حل للإسرائيليين الذين بحاجة للمساعدة في منطقة الاشتباكات.